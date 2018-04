Gowin podkreślił, że dla niego oraz jego formacji bardzo ważna jest przyszłość polskiej rodziny. Wyraził zadowolenie ze wszystkich propozycji wsparcia rodziny, które zaprezentowała w sobotę wicepremier Beata Szydło. Zaznaczył, że on sam dodałby to tego jeszcze inną propozycję.

"Warto pracować w duchu tego hasła: +Polska jest jedna+, czyli warto zaproponować takie ponadpartyjne porozumienie na rzecz wspierania polskich rodzin. I chcę przywołać też konstytucyjno-wyborczy postulat Porozumienia. Mam nadzieję, że ten postulat zostanie wsparty przez przyjaciół z całej Zjednoczonej Prawicy i uda się go zrealizować na gruncie nowej konstytucji" - mówił Gowin.

Poinformował, że ma na myśli "głosowanie rodzinne". "Tak, by rodzice wychowujący małe dzieci dysponowali nie tylko głosem własnym, ale też głosem swoich dzieci" - podkreślił. "Te dzieci są przyszłością Polski. Ci, którzy wychowują te dzieci myślą nie tylko o własnym dobru, myślą o dobru całej Polski, co powinno znaleźć też wyraz w systemie wyborczym, systemie głosowania" - podkreślił wicepremier.

Gowin: Musimy na nowo przemyśleć Polskę od strony ustrojowej

Musimy na nowo przemyśleć Polskę od strony ustrojowej - powiedział w sobotę przewodniczący Porozumienia wicepremier Jarosław Gowin. Podkreślił, że w ciągu ostatnich dwóch lat pokazano, że państwo "nie musi być bezsilne".

"Za nami przeszło dwa lata bardzo ciężkiej pracy i ogrom dobrych, pozytywnych zmian. Przestawiliśmy zwrotnicę, która była do tej pory źle ustawiona, zlikwidowaliśmy wiele patologii III RP, udowodniliśmy, że państwo nie musi być bezsilne" - powiedział Gowin.

Według niego najlepszym na to przykładem jest wprowadzenie programu 500 plus oraz uszczelnienie systemu podatkowego. Zaznaczył, że to dopiero "początek drogi".

Zdaniem Gowina, "Polskę trzeba przemyśleć na nowo od strony ustrojowej". Zapowiedział też, że Porozumienie weźmie udział w dyskusji na temat zmian w konstytucji. "Wkrótce przestawimy pewne deklaracje programowe" - zapowiedział minister nauki.

Ocenił też, że "namysłu i konsekwentnej realizacji" wymaga Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju". Jak mówił, jest ona "praktycznym wyrazem społecznej gospodarki rynkowej"

Gowin wyraził zadowolenie z zapowiedzianej wcześniej przez premiera Mateusza Morawieckiego obniżenia podatku CIT dla małych firm. "Roztropne obniżenie podatków jest dobre dla gospodarki, dla zamożności Polaków" - podkreślił wicepremier.

Gowin: Przygotujemy polski model integracji europejskiej

Przygotujemy polski model integracji europejskiej, która oparta będzie na fundamencie etyki chrześcijańskiej - mówił w sobotę wicepremier minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podczas konwencji Zjednoczonej Prawicy.

"Przygotujemy Polską koncepcję, polski model integracji europejskiej. Takiej integracji, która oparta będzie na fundamencie etyki chrześcijańskiej, bo z tej etyki wyrastamy" - zapowiedział wicepremier.

"Szanując pluralizm, wolność przekonań, będziemy realizować tę ideę integracji europejskiej w nawiązaniu do jej pierwotnego, prawdziwego, głębokiego i dalekowzrocznego sensu, czyli w oparciu o koncepcję Europy ojczyzn, Europy odwołującej się do tradycji, do swojej tożsamości chrześcijańskiej" - zapowiedział Gowin.

Minister nauki zaprosił na serię konferencji naukowych organizowanych przez jego resort, we współpracy ze środowiskiem akademicki, Episkopatem, pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy z okazji 100. odzyskania niepodległości. Jak dodał, będą one poświęcone "przemyśleniu głównych problemów Polski przez pryzmat katolickiej nauki społecznej, czyli tradycji, która najpełniej wyraża tożsamość narodową, kulturową Polaków".

Gowin: Chcemy państwa opartego na wolnościach, ale silnego i skutecznego

Chcemy realizować model państwa silnego, państwa opartego na wolnościach, ale jednocześnie skutecznego - powiedział w sobotę na konwencji Zjednoczonej Prawicy szef Porozumienia, wicepremier Jarosław Gowin.

Gowin przekonywał, że celem Zjednoczonej Prawicy jest "głęboka przebudowa polskiego państwa", zmiana modelu odziedziczonego po wyborach parlamentarnych w 2015 r. "To było państwo biurokratyczne, przerośnięte. Taki bezwładny moloch. Z jednej strony to państwo wszędzie się wciskało, z drugiej strony nie potrafiło raz a dobrze rozwiązać żadnego problemu" - podkreślił wicepremier.

Jak zauważył, "słabe państwo nikomu do niczego nie jest potrzebne.

"Potrzebujemy silnego państwa, sprawnego, skutecznego, zdecydowanego. Silne państwo musi być zarazem państwem ograniczonym, musi pozostawiać jak najszerszą przestrzeń wolności dla jednostek dla rodzin, stowarzyszeń, samorządów. I taki model silnego, ale ograniczonego państwa, silnego państwa wolnościowego (...), państwa opartego na wolnościach, ale jednocześnie silnego i skutecznego chcemy realizować" - podkreślił wicepremier.

