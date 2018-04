Źródło: PAP

Wspieramy te działania, ponieważ były one potrzebne; uczciwe państwa nie mogą dopuścić do tego, żeby niewinni ludzie zabijani byli przy użyciu broni chemicznej - powiedział w sobotę prezydent, odnosząc się do międzynarodowej operacji wymierzonej w ośrodki produkcji broni chemicznej w Syrii.