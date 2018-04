W sobotę w Warszawie odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy pod hasłem "Polska jest jedna". Wzięli w niej udział m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Beata Szydło, szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro oraz przewodniczący Porozumienia Jarosław Gowin.

Mateusz Morawiecki przedstawił nowe propozycje programowe partii rządzącej - m.in. obniżenie opłat ZUS dla małych firm; obniżenie podatku CIT z 15 proc. do 9 proc.; wyprawkę dla każdego ucznia zaczynającego naukę w szkole podstawowej i średniej w wysokości 300 złotych; fundusz przeznaczony na remonty i budowę dróg lokalnych oraz program "Dostępność plus", którego celem jest poprawa warunków życia seniorów.

Tyszka zapytany przez PAP o komentarz ws. zapowiadanych przez PiS projektów pozytywnie ocenił propozycję obniżenia podatku CIT. "Chociaż bardzo żałujemy, że nie chcą obniżyć też podatku PIT dla przedsiębiorców, bo tutaj jest nierówność. Rozumiem, że to taka polityka podatkowa" - dodał.

Odnosząc się do deklaracji niższego ZUS-u dla przedsiębiorców, zwrócił uwagę, że "PiS obiecuje go od dwóch lat i obiecało po raz kolejny". "Czekamy aż to w końcu wdrożą" - dodał.

"Jeżeli chodzi o pozostałe projekty - to jest populizm i socjalizm. Tak bym rozwinął skrót tej partii, dlatego, że te +dzieci+ przecież zapłacą za to wszystko. Za to rozdawnictwo i kupowanie sobie głosów" - zaznaczył.

W nawiązaniu do kwestii wyprawek dla uczniów zaczynających naukę w szkole podstawowej Tyszka oświadczył, że należy obniżyć opodatkowanie pracy, tak aby "rodziców było stać na te wyprawki, a nie, że rząd będzie im je dawał robiąc łaskę". "Mamy najniższą w Europie kwotę wolną od podatku PIT, to jest 3 tys. zł. Niech rząd podniesie tę kwotę wolną i ludzi będzie stać" - powiedział.

Zdaniem wicemarszałka Sejmu "brakuje cięć wydatków administracyjnych, które premier Morawiecki zapowiadał również dwa lata temu, a nic się tutaj nie dzieje". "Mamy nieprawdopodobnie rozrośnięte państwo, marnowane są pieniądze obywateli i w kierunku zmiany tego powinno pójść PiS" - zaznaczył Tyszka.(PAP)

autor: Kalina Kazimierczak-Nafady