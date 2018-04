"Ceny w okresie styczeń-marzec 2018 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r., wzrosły w 19 grupach towarowych" - podała Grupa PSB w comiesięcznym raporcie dotyczącym zmian cen materiałów budowlanych.

Jak poinformowała PSB, "elementy do budowy ścian i kominów zdrożały o 11,3 proc., izolacje termiczne o 9,1 proc., materiały do budowy otoczenia domu o 6,2 proc., a cement, wapno o 3,7 proc.".

Spadek cen nastąpił jedynie w grupie oświetlenie, elektryka - o 1,1 proc.

Grupa PSB porównała także ceny w marcu 2018 r., w stosunku do marca 2017 r. "Płyty OSB i drewno zdrożało o 39,2 proc., materiały do budowy ścian i kominów o 11,1 proc. Spadek cen nastąpił w grupie dekoracje - 0,1 proc. oraz oświetlenie i elektryka - o 1,2 proc.

Wzrosną ceny farb i lakierów o 3-4 proc. Już ogłoszono zmiany cen wełen miękkich – o 4-5 proc. – powiedział PAP Bogdan Panhirsz, dyrektor zarządu Grupy PSB Handel S.A. Dodał, że „będą także rosły ceny transportu, z uwagi na rosnące ceny paliw”.

W styczniu i lutym 2018 roku oddano do użytkowania o 10 proc. więcej mieszkań niż przed rokiem - wynika z danych GUS. W tym samym okresie rozpoczęto budowę 27,8 tys. mieszkań, co oznacza wzrost o 20,3 proc. Liczba rozpoczętych budów w ciągu dwóch miesięcy 2018 roku to 27,8 tys.

Według danych GUS w całym 2017 r. oddano do użytku 178 tys. 258 mieszkań, tj. o 9,1 proc. więcej niż w 2016 r. Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 94 tys. 483 mieszkań, tj. więcej o 13 proc. niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 6 proc. Deweloperzy w okresie dwunastu miesięcy 2017 r. oddali do użytkowania 89 tys. 817 mieszkań.(PAP)

