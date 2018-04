Ceny materiałów budowlanych wzrosły w 19 grupach towarowych, rekordowo w marcu zdrożała płyta OSB - o 34,5 proc. rdr. – podała Grupa PSB, analizująca co miesiąc ceny materiałów budowlanych.

Jak zauważył Cebula, rosnący popyt na rynku budowlanym przekłada się na wzrost cen. "A rynek budowlany jest dopiero przed prawdziwym boomem. Programy modernizacyjne realizowane przez państwo (drogi, kolej, Mieszkanie plus) wzmacniają tendencję wzrostową obserwowaną na rynku niepublicznym" - dodał. Dla klientów końcowych oznaczać to będzie wzrost cen za nieruchomości.

Portal RynekPierwotny.pl w I kw. 2018 r. odnotował wzrosty średniej ceny ofertowej, wynoszące 1,5 proc. - 1,8 proc. na trzech rynkach pierwotnych, które są największe i najbardziej stabilne podażowo (warszawski, krakowski oraz wrocławski).

W styczniu i lutym 2018 roku oddano do użytkowania o 10 proc. więcej mieszkań niż przed rokiem - wynika z danych GUS. W tym samym okresie rozpoczęto budowę 27,8 tys. mieszkań, co oznacza wzrost o 20,3 proc. Liczba rozpoczętych budów w ciągu dwóch miesięcy 2018 roku to 27,8 tys.

Według danych GUS w całym 2017 r. oddano do użytku 178 tys. 258 mieszkań, tj. o 9,1 proc. więcej niż w 2016 r. Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 94 tys. 483 mieszkań, tj. więcej o 13 proc. niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 6 proc. Deweloperzy w okresie dwunastu miesięcy 2017 r. oddali do użytkowania 89 tys. 817 mieszkań.(PAP)

autor: Mariusz Polit, Katarzyna Fiuk

edytor: Dorota Skrobisz