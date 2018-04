"Doskonale wykonany nalot (...). Dziękuję Francji i Zjednoczonemu Królestwu za ich mądrość i potęgę ich wspaniałych sił zbrojnych. Nie można mieć lepszego rezultatu. Misja wypełniona!" - napisał Trump w sobotę na Twitterze po serii ataków, przeprowadzonych wcześniej tego dnia na cele w Syrii przez siły amerykańskie, brytyjskie i francuskie w odwecie za atak chemiczny w mieście Duma.

Media zwróciły uwagę, że wyrażenie to jest kojarzone przede wszystkim z byłym republikańskim prezydentem USA George'em W. Bushem (2001-2009); użył go w 2003 roku podczas ataku na Iraku, po którym nastąpiła długotrwała i kosztowna okupacja tego kraju. Określenie "misja wypełniona" ciągnęło się za nim do końca prezydentury - przypomina Reuters.

W niedzielę Trump odniósł się do tych komentarzy. "Atak w Syrii został przeprowadzony tak doskonale, z taką precyzją, że tylko Media Fake News mogłyby go dyskredytować przez to, że użyłem słów +misja wypełniona+. Wiedziałem, że się do tego przyczepią, ale uznałem, że jest to tak wspaniałe wojskowe wyrażenie, że powinno się go znów zacząć używać. Używać często!" - napisał na Twitterze.

Połączone siły amerykańskie, brytyjskie i francuskie przeprowadziły nad ranem w sobotę serię ataków w Syrii w ramach akcji odwetowej za użycie broni chemicznej przez reżim Asada 7 kwietnia w mieście Duma na wschód od Damaszku; miało wówczas zginąć ponad 60 osób.

Operacja koalicji rozpoczęła się o godz. 4 czasu lokalnego (godz. 3 w Polsce). Siły zbrojne USA podały, że celem bombardowań był wojskowy ośrodek naukowo-badawczy w Damaszku, zajmujący się technologią broni chemicznej oraz składy znajdujące się na zachód od miasta Hims.(PAP)

akl/ ap/