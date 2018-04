W sobotę w Warszawie odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy pod hasłem "Polska jest jedna".

Premier Mateusz Morawiecki w swoim wystąpieniu zapowiedział kilka nowych projektów, w tym mniejszy ZUS dla małych firm, obniżenie CIT dla małych i średnich firm do 9 proc., wyprawkę w wysokości 300 zł dla uczniów, 23 mld zł na program dla seniorów Dostępność+, przeznaczenie 5 mld zł na stworzenie nowego funduszu dróg lokalnych.

Brudziński mówił, że to jest tzw. piątka Morawieckiego. Dodał, że nie są to hasła na "nieokreśloną przyszłość", ale plan działań na najbliższe sześć miesięcy.

Mówiąc o wyprawce dla uczniów, szef MSWiA przypomniał, że od 1 sierpnia br. każda rodzina dostanie 300 zł na tzw. wyprawkę dla ucznia.

"Nie będzie silnej Polski, rozwoju kraju, jeżeli nie będziemy wspierać polskich rodzin. Jeśli nie spowodujemy, że będzie się rodzić więcej dzieci, nasze społeczeństwo będzie się kurczyć. Ta wyprawka, podobnie jak +Program 500 plus+, to element przywracania godności polskim rodzinom. Żeby rodziny nie musiały się otwierać na propozycje lichwiarskich firm, które uaktywniają się pod koniec wakacji" – powiedział Brudziński.

Wiceprezes PiS, mówiąc o planach obniżenia CIT-u, podkreślił, że nie będzie rozwoju polskiej gospodarki bez polskiej przedsiębiorczości, dlatego jest to kolejna propozycja rządu dla polskich przedsiębiorców. "To jest jasna deklaracja, że CIT dla średnich i małych firm zostanie obniżony do 9 proc." – mówił.

Minister powiedział, że program dla seniorów Dostępność+ ma spowodować, że ludzie starsi np. łatwiej będą mogli uzyskać dostęp do uzdrowiska. "Program ma też ułatwić takie codzienne egzystowanie, ułatwienie w dostępności do infrastruktury kulturalnej, codziennej. To też kwestia transportu w komunikacji miejskiej" – wymienił Brudziński.

W ocenie wiceprezesa PiS zmniejszenie obciążeń na ZUS dla młodych przedsiębiorców znacznie ułatwi im rozpoczęcie prowadzenia biznesu.

Zdaniem ministra SWiA ostatni z punktów tzw. piątki Morawieckiego, czyli fundusz dróg lokalnych był bardzo oczekiwany przez wielu mieszkańców. Przypomniał, że już w tym roku na drogi lokalne przeznaczonych zostało 500 mln zł więcej. "W imieniu naszego obozu politycznego deklaruje, że te wszystkie pomysły będziemy realizować konsekwentnie" – zadeklarował Brudziński.