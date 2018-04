Nowa Sól jest największym z nadodrzańskich miast w woj. lubuskim.

"Główny cel dla nas dzisiaj to udrożnienie tej rzeki, tak aby mogła funkcjonować w sposób niezakłócony żegluga. To też jest element kompetencji, która została przekazana naszemu ministerstwu, to oczywiście zarządzanie całą gospodarką wodną i nadzór nad wodami polskimi. Wiąże się to w tym przypadku z przeciwpowodziowym bezpieczeństwem ludności, co jest ważne niezwykle właśnie w Nowej Soli, ale z drugiej strony również z działaniami przeciw niskim stanom wód" – powiedział Gróbarczyk.

W Nowej Soli minister odwiedził tamtejszy port na Odrze i miejsce, gdzie ma zostać wybudowana tzw. ściana przeciwpowodziowa. Spotkał się także z przedsiębiorcami, z którymi rozmawiał m.in. o propozycjach PiS dotyczących obniżenia podatku CIT czy składek na ZUS. Odwiedził także nowosolski port rzeczny.

"To dla nas niezwykle ważne, aby biznes miał oparcie w ustawodawstwie. To też jest związane z całą koncepcją inwestycyjną właśnie w ciekach wodnych. Bo zakładamy, że inwestycje w okresie do 2030 r. będą kosztowały blisko 70 mld zł” – powiedział Gróbarczyk.

Dodał, że w tym miesiącu został przedstawiony ostateczny kształt biegnącej Odrą drogi wodnej E30. "Żegluga śródlądowa pełni zasadniczy element właśnie w kwestiach rozwoju naszego państwa (…). Jest to ostatni element transportowy, który został całkowicie pominięty w politykach poprzednich rządów” – podkreślił Gróbarczyk.

Zgodnie z opracowaną przez MGMiŻŚ i przyjętą przez rząd w połowie ub. roku strategią rozwoju śródlądowych dróg wodnych, na Odrzańską Drogę Wodną (ODW) do 2020 r. zaplanowano wydatki rzędu 2,9 mld zł, a do 2030 r. - w sumie ok. 30,7 mld zł. Nowa Sól leży nad Odrą, znajduje się w niej duży port rzeczny i stocznia.

"Teraz jest tworzone studium wykonalności i faktycznie ustalane podstawowe parametry, a to przede wszystkim WWŻ-ty, czyli najwyższa woda żeglowana, bo ona może spowodować, że cała infrastruktura krzyżująca się, czyli mosty, przejścia nad rzeką mogą się okazać zupełnie nieistotne lub nie tak kosztochłonne, jak to się w pierwszej kolejności wydawało i w związku z tym ta cena, która została określona na poziomie 30 mld zł jako cała Odra, może nawet być zredukowana o połowę" – dodał minister.

Gróbarczyk zaznaczył, że Nowa Sól ma ogromny potencjał do rozwoju nie tylko żeglugi, ale całej multimodalności.

"Nowa Sól ma tu niezwykle ważne znacznie, właśnie pod kątem rozwojowym, ale całej koncepcji rozwoju miasta i wpisywania się w tą strategię rozwoju żeglugi śródlądowej. Zapraszam pana prezydenta (Nowej Soli) do daleko idącej współpracy w tym zakresie" – powiedział.

Wizyta Gróbarczyka w Nowej Soli odbyła się w ramach zapowiedzianego w sobotę na konwencji Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy objazdu polityków PiS po całej Polsce. W niedzielę w woj. lubuskim przebywał także wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Ardanowski, który spotkał się z mieszkańcami Górecka w pow. strzelecko-drezdeneckim. (PAP)

autor: Marcin Rynkiewicz