W sobotę odbyła się konwencja PiS i Zjednoczonej Prawicy pod hasłem "Polska jest jedna". W jej trakcie premier Mateusz Morawiecki zapowiedział m.in. niższy ZUS dla małych firm, obniżenie podatku CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw z 15 do 9 proc., uruchomienie programu Dostępność plus, utworzenie funduszu remontu i budowy dróg lokalnych o wartości 5 mld zł. Premier zapowiedział także, że w 2019 r. w ramach programu Mieszkanie plus w budowie będzie 100 tys. mieszkań.

Kwieciński wyraził przekonanie, że "program Dostępność Plus to od dawna wyczekiwana przez Polaków zmiana na lepsze w sprawach włączenia i uczestnictwa osób starszych i niepełnosprawnych w życiu społecznym".

Jak przypomniał, obowiązują już nowe wytyczne w sprawie wydatkowania środków europejskich lepiej uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych. "Zmiany w tym zakresie znajdą się także w prawie budowlanym, gdzie uwzględnimy definicję osoby o szczególnych potrzebach, taką jak określona jest w konwencji o prawach osób niepełnosprawnych" - zapowiedział.

Odnosząc się do zapowiedzi premiera dot. Mieszkania plus Kwieciński wskazał, że przygotowane przez MIiR propozycje ułatwienia w realizacji inwestycji mieszkaniowych pozwolą na wypełnienie deklaracji premiera ws. 100 tys. mieszkań o dostępnym czynszu, które będą w budowie do końca 2019 roku.

Zdaniem szefa MIiR, przedsiębiorców ucieszy obniżka CIT i zapowiedź przygotowania programu wspierającego budowę dróg lokalnych, gminnych i powiatowych, bo "to oznacza poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej, nowe zamówienia publiczne i dobry klimat dla MŚP".

Ocenił, że "poprawi się konkurencyjność polskiej gospodarki i w połączeniu z nowymi instrumentami polityki prorodzinnej i społecznej da to Polsce silny impuls rozwojowy". (PAP)

Autor: Katarzyna Fiuk

edytor: Bożena Dymkowska