Podczas sobotniej konwencji PiS i Zjednoczonej Prawicy premier Mateusz Morawiecki zapowiedział m.in. obniżenie CIT dla małych i średnich firm z 15 do 9 proc., wyprawkę w wysokości 300 zł dla uczniów, 23 mld zł na program dla seniorów Dostępność+, nowy fundusz dróg lokalnych w wysokości co najmniej 5 mld zł. Zapowiedział także obniżkę składek ZUS dla małych firm.

Sasin był pytany w "Sygnałach Dnia" w Polskim Radiu o terminy wprowadzenia nowych rozwiązań gospodarczych przedstawionych przez premiera.

Według ministra będą one wprowadzone szybko, np. wyprawka szkolna jeszcze w tym roku. "Zdecydowanie ten rok, tu mamy czas liczony bardzo precyzyjnie, do 1 września ta wyprawka musi trafić do uczniów" - podkreślił. "Wyprawka ma sens, jeśli jest przed rozpoczęciem roku szkolnego" - zauważył.

Odnosząc się do zapowiedzi obniżenia ZUS dla przedsiębiorców o najniższych przychodach Sasin podkreślił, że "jest nawet przygotowany konkretny projekt". "Myślę, że on w najbliższym czasie trafi pod obrady rządu" - zadeklarował.

"Jeśli chodzi o obniżkę stawki podatkowej (CIT), na moją wiedzę, to powinno ruszyć od nowego roku. Zmiany podatkowe to zmiany, które wchodzą zazwyczaj w życie od nowego roku podatkowego" - zauważył szef KSRM.

"Podsumowując propozycje, które padły na sobotniej konwencji, chcemy je wprowadzić rzeczywiście szybko, bo jest taki program na najbliższe kilka miesięcy, to nie jest w żadnym wypadku program do końca kadencji" - podkreślił minister.

Jak zauważył, "mamy jeszcze cały przyszły rok, 2019". "Myślę, że w tym roku 2019 pojawią się kolejne propozycje" - zaznaczył Sasin.(PAP)

autor: Piotr Śmiłowicz