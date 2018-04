40-letni Filipek jest szefem struktur Nowoczesnej w Małopolsce, przedsiębiorcą i specjalistą ds. marketingu. Katarzyna Lubnauer przedstawiła go jako "człowieka, który wie, czego potrzebuje Kraków, związanego z Krakowem i kochającego Kraków".

"Grzegorz Filipek jest dokładnie takim człowiekiem, jak przedstawiałam będąc tu niedawno, jak wyobrażam sobie idealnego kandydata na prezydenta Krakowa. Czyli człowieka młodego, nowego pokolenia, człowieka, który ma nowe pomysły, doświadczenie w zarządzaniu i w tym jak kierować strukturami złożonymi z wielu ludzi" – mówiła podczas konferencji prasowej Lubnauer.

Dodała, że dla Nowoczesnej istotne jest przedstawianie kandydatów, którzy "mają szansę być dobrymi gospodarzami dla swoich miast", a "nie panami, którzy mówią, że im się należy".

"Najważniejszym wyzwaniem na kolejną kadencję w naszych miastach, które już pięknie się zmieniły, korzystając z środków europejskich i możliwości, które mamy obecnie, żeby dać to, co nazywa się jakością życia mieszkańców" - zauważyła Lubnauer.

Podkreśliła, że wybory samorządowe 2018 są bardzo ważne, zdecydują, jakie będą nasze miasta, gminy, powiaty i województwa. "Czy będziemy mieli politykę dobrych gospodarzy, którzy dbają o swój teren, którzy chcą załatwiać ludzkie sprawy, czy będziemy mieli ludzi, którzy chcą władzy dla władzy i którzy najzwyczajniej w świecie pogrążają Polskę w konflikcie. Dlatego tak ważne jest żeby w dużych miastach i w sejmikach wygrywała Koalicja Obywatelska" - podkreśliła przewodnicząca Nowoczesnej.

Jak zaznaczyła "Kraków potrzebuje mądrej zmiany i tego, żeby nie wpaść w ręce PiS-u".

"Chcemy się skupić na kilku aspektach, przede wszystkim na zrównoważonym rozwoju miasta i na tym, jak wygląda przestrzeń wokół nas. Drugim aspektem jest nowoczesne zarzadzanie miastem" – mówił Filipek. "Filarami tego, jak Kraków powinien się rozwijać to: nauka, kultura i gospodarka oparta ma wiedzy" – dodał.

"My mamy pomysły, chcemy je realizować i konsultować z mieszkańcami" – zapewnił kandydat Nowoczesnej, podkreślając, że "prezydent powinien być bliżej mieszkańców". Dodał, że chce wsłuchiwać się w głos aktywistów miejskich i organizacji pozarządowych.

Grzegorz Filipek wśród inicjatyw Nowoczesnej na rzecz Krakowa wymienił: konsultacje dot. reformy edukacji, dyskusję o potrzebach dzielnic, akcję "Trzy raz tak dla zieleni na ul. Rajskiej", "Stop dla zabudowy Wzgórza św. Bronisławy" oraz zbiórkę podpisów pod inicjatywą finansowania przez samorząd gminny zapłodnienia in vitro (pomysł ten nie znalazł poparcia Rady Miasta - PAP).

Filipek podkreślił, że nie boi się starcia z Jackiem Majchrowskim, a w kampanii zależy mu na merytorycznej dyskusji. Urzędujący prezydent nie zadeklarował jeszcze, czy będzie się starał o reelekcję.

Kandydat Nowoczesnej na prezydenta Krakowa przedstawił osoby, z którymi chce współpracować. To: Nina Gabryś – koordynatorka akcji dotyczącej in vitro; Jan Urbanowicz – aktywista z Bronowic, Artur Buszek i Michał Starobrat – aktywiści z Podgórza, Krzysztof Kwarciak - radny dzielnicy Zwierzyniec, adwokat Tomasz Cyrol, który broni osób, które blokowały wjazd polityków PiS na Wawel.

Politycy Nowoczesnej podkreślili, że są otwarci na rozmowy o wspólnych listach kandydatów do Rady Miasta, choć jak zaznaczyła Lubnauer "każde miasto to oddzielna opowieść" i o wspólnym kandydacie opozycji na prezydenta Krakowa.

"Dla nas ważne jest, że ktokolwiek będzie kandydatem, chociaż ja liczę, że będzie to Grzegorz Filipek, że oprzemy to na propozycjach programowych i będziemy najpierw rozmawiać o programie i o tym, co trzeba zmienić w Krakowie, a dopiero potem będziemy wybierać wspólnego kandydata" – powiedziała Lubnauer. Dodała, że mieszkańcy mają "prawo zdecydować, jakiej wizji rozwoju miasta chcą".

Grzegorz Filipek jest absolwentem politologii na UJ i studiów podyplomowych z marketingu na Akademii Ekonomicznej. Przez kilkanaście lat był dyrektorem marketingu w jednej z firm branży budowlanej. Obecnie ma własną firmę zajmującą się doradztwem w zakresie strategii i budowania marki. Od maja 2015 jest związany z Nowoczesną.(PAP)

Autor: Małgorzata Wosion-Czoba