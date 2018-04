"Premia za drugie dziecko" to jedna z prospołecznych propozycji PiS, które ogłoszono w sobotę na konwencji Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy.

Rafalska wyjaśniła w poniedziałek, że rozwiązanie to zakłada, iż jeżeli w ciągu 24 miesięcy od narodzin pierwszego dziecka rodzice zdecydują się na drugie, to wydłużony zostanie im o trzy miesiące urlop rodzicielski. "Urlop, które będzie płatny na poziomie 100 proc. Będą też dodatkowe preferencje. Mówimy tu o żłobku, przedszkolu" - zaznaczyła.

"Narodziny drugiego dziecka w tak krótkim okresie są sporym obciążeniem. Jest dużo dodatkowych obowiązków opiekuńczych, pielęgnacyjnych. Małe dzieci częściej też chorują i to są dodatkowe obciążenia dla mamy i taty. Zależy nam na tym, by w Polsce rodziły się dzieci, i żeby rodzice wcześniej decydowali się na narodziny drugiego dziecka" - mówiła Rafalska. Podkreśliła jednak, że "żadne zachęty nie zastąpią indywidualnych decyzji rodziny, bo to jest ich wybór".

Przypomniała, że zachęta do urodzenia drugiego dziecka zawarta jest też w programie "Rodzina 500 plus", ponieważ świadczenie na drugiego potomka przyznawane jest bez kryterium dochodowego.

Wiceminister RPiPS Bartosz Marczuk zwrócił uwagę, że tzw. premia za urodzenie drugiego dziecka jest stosowana m.in. w Austrii i Finlandii i przynosi to efekty. "To nie jest pomysł oderwany od rzeczywistości" - podkreślił.

W poniedziałkowym wywiadzie dla "Super Expressu" Rafalska wyjaśniła też, że rodziny, w których w ciągu dwóch lat urodzi się drugie dziecko mogą mieć zagwarantowane pierwszeństwo w żłobkach i przedszkolach.

Minister dopytana, czy planowane preferencje mają dotyczyć tylko drugiego czy także kolejnych dzieci odparła, że drugiego. "Chodzi o to, że w Polsce dominował model rodziny 2 plus 1 i wiele rodzin decydowało się na odwlekanie kolejnego macierzyństwa. I bywało, że na drugie było już za późno. Wcześniejsza decyzja o kolejnym dziecku niesie oczywiście dla matek pewne trudy. Ma też jednak wiele zalet. Te dzieci łatwiej się razem wychowuje, są w kontakcie, bawią się razem. To mniejszy problem ze zwolnieniami lekarskimi itd." - powiedziała minister.

Rafalska w wywiadzie odniosła się też do pomysłu wicepremiera Jarosława Gowina o dodatkowych głosach w wyborach dla rodzin z dziećmi.

"Ta propozycja pojawiała się w dyskusji nie tylko w Polsce, ale też w Europie. Do tego potrzebna by była jednak większość konstytucyjna. Wiem, że zareagowano na to różnie, ale przeforsowanie takiego pomysłu spowodowałoby, że w przyszłości każdy rząd na pewno wspierałby dzietność i politykę prorodzinną. Choć nie wiem, czy to będzie poddane dyskusji" - wyjaśniła.

Minister została też zapytana o nowy rodzaj wsparcia emerytalnego - dla matek co najmniej czwórki dzieci.

"Tak, na to rodziny wielodzietne czekały od dawna. Matki wychowywały czwórkę i więcej dzieci i zostawały na starość z pustymi rękami. Ta propozycja mówi na razie tylko o minimalnej emeryturze, która też jest niewysoka, ale przynajmniej bez wymaganego stażu pracy" - zaznaczyła.(PAP)

autor: Paweł Żebrowski