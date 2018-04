Wiceprezesi Alior Banku Urszula Krzyżanowska-Piękoś oraz Celina Waleśkiewicz złożyły rezygnacje z funkcji członków zarządu banku, podała instytucja. Jednocześnie rada nadzorcza banku powołała w skład zarządu Agatę Strzelecką, Mateusza Poznańskiego oraz Macieja Surdyka, powierzając im stanowiska wiceprezesów zarządu. >>>>

Największa firma energetyczna w kraju chce zaoferować warszawiakom prąd pod szyldem Lumi. Będzie tu konkurować z niemieckim Innogy. >>>>

Lubelski Węgiel Bogdanka miał wstępnie na poziomie jednostkowym 397,9 mln zł przychodów i 20,9 mln zł zysku netto w I kw. 2018 r., podała spółka. Bogdanka podtrzymała deklarowany na cały 2018 r. plan produkcyjny na poziomie nie mniejszym niż 9 mln ton, pomimo niższego r/r wydobycia w I kw. br. wysokości prawie 2,1 mln ton. >>>>





Produkcja węgla w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) wyniosła 4,11 mln ton w I kw. 2018 r. wobec 3,98 mln ton rok wcześniej (i wobec 3,47 mln ton w poprzednim kwartale), podała spółka. >>>>

GetBack negocjuje z PKO Bankiem Polskim oraz Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) uzyskanie finansowania o charakterze kredytowo-inwestycyjnym w kwocie do 250 mln zł, podała spółka. >>>>

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) oświadczył, ze nie prowadził i nie prowadzi żadnych negocjacji ze spółką GetBack w żadnym zakresie, a w szczególności dotyczących finansowania. Fundusz odniósł się w ten sposób do dzisiejszego komunikatu GetBack, w którym spółka poinformowała, iż negocjuje z PFR i z PKO Bankiem Polskim uzyskanie finansowania o charakterze kredytowo-inwestycyjnym w kwocie do 250 mln zł. >>>>

PKO Bank Polski "stanowczo zaprzecza", by prowadził negocjacje dotyczące finansowania lub zaangażowania kapitałowego z GetBack, podał bank. PKO BP odniósł się w ten sposób do dzisiejszego komunikatu GetBack, w którym spółka poinformowała, iż negocjuje z PKO BP i Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) uzyskanie finansowania o charakterze kredytowo-inwestycyjnym w kwocie do 250 mln zł. >>>>

Master Pharm rekomenduje wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za rok 2017 w wysokości 5,59 mln zł, tj. 0,26 zł na akcję, podała spółka. >>>>

Novaturas osiągnął 10,1 mln euro obrotu w marcu, tj. o 46% więcej r/r, podała spółka. Narastająco od stycznia obrót wyniósł 25,8 mln euro i był o 49% wyższy r/r. >>>>

Orco Property Group odnotowało 137,28 mln euro skonsolidowanego zysku netto w 2017 r. wobec 164,24 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Akcjonariusze Stalprofilu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 17 maja o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 3,15 mln zł z zysku za 2017 r., wynoszącego łącznie 16,36 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,18 zł na akcję, podano w projektach uchwał na ZWZ. >>>>

Zarząd Boryszewa podjął decyzję o zamknięciu procesu dotyczącego ewentualnego zbycia aktywów grupy kapitałowej z sektorów automotive oraz przetwórstwa aluminium potencjalnemu inwestorowi, podała spółka. >>>> \

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) rozpoczął w kwietniu oferowanie ubezpieczenia sprzętu RTV i AGD kupującym te produkty na platformie Allegro.pl. W planach są kolejne rozwiązania w ramach partnerstwa, poinformowała członek zarządu PZU Małgorzata Sadurska. >>>>