Sasin był pytany przez dziennikarzy w Sejmie, czy jest rezerwa budżetowa w kontekście sobotnich zapowiedzi premiera Morawieckiego. W sobotę w Warszawie odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy pod hasłem "Polska jest jedna". Mateusz Morawiecki w swoim wystąpieniu zapowiedział kilka nowych projektów, w tym mniejszy ZUS dla małych firm, obniżenie CIT dla małych i średnich firm z 15 proc. do 9 proc., wyprawkę w wysokości 300 zł dla uczniów, 23 mld zł na program dla Dostępność+, przeznaczenie 5 mld zł na stworzenie nowego funduszu dróg lokalnych.

"Jeśli pamiętacie realizację budżetu w roku ubiegłym, to on rzeczywiście przez większość roku wykazywał nadwyżkę budżetową" - mówił Sasin. Jak dodał, na koniec roku odnotowano deficyt, ale "o połowę mniejszy niż zakładany".

"Również w tym roku obserwujemy podobny trend, czyli po pierwszym kwartale mamy odnotowaną nadwyżkę budżetową w budżecie, więc pieniędzy nie zabraknie" - poinformował.

"Podobnie jak przy naszych wcześniejszych projektach dotyczących choćby 500 plus mamy pewność, że pieniądze na te projekty są" - powiedział.

Zgodnie z ostatnimi danymi resortu finansów po lutym br. nadwyżka budżetu wyniosła 4 mld 460,8 mln zł. Dochody wyniosły 62 mld 20,3 mln zł, czyli 17,4 proc. planu rocznego, a wydatki 57 mld 559,5 mln zł, czyli 14,5 proc. planu rocznego.

Wpływy z podatku od niektórych instytucji finansowych wyniosły 745,1 mln zł, czyli 16,3 proc. planu rocznego.

W okresie styczeń-luty 2018 r. dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń - luty 2017 r. o 1,1 proc.

"Bardzo wysoka baza odniesienia, a także znacznie przyspieszające w IV kwartale 2017 roku inwestycje (a co za tym idzie większe zwroty podatku na początku br.) sprawiły, że w okresie styczeń-luty 2018 r. dochody z podatku VAT były niższe niż zgromadzone w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jednakże wpływy w samym lutym z tego podatku były wyższe o 12,3 proc. rok do roku" - napisano w komunikacie dotyczącym wykonania budżetu po lutym br.

Resort poinformował też, że w ramach pozostałych kategorii podatków: PIT, CIT, akcyza oraz gry, podatku od niektórych instytucji finansowych w okresie styczeń - luty 2018 r. odnotowano wzrost.

Zgodnie z danymi MF w okresie styczeń - luty 2018 dochody z podatku PIT były wyższe o 13,4 proc. r/r (tj. ok. 1,1 mld zł), dochody z podatku CIT były wyższe o 17,2 proc. r/r (tj. ok. 0,8 mld zł), dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 9,1 proc. r/r (tj. ok. 0,9 mld zł), a dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 2,6 proc. r/r.

Według MF wysokie dochody z PIT wiążą się z dobrą sytuacją na rynku pracy oraz wysokimi wpłatami podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą. Wyższe wpływy z podatku CIT związane są przede wszystkim z działaniami uszczelniającymi, dobrą sytuacją gospodarczą (wzrost PKB w IV kwartale 2017 r. w ujęciu rocznym wyniósł 5,1 proc.) oraz podwyższonym popytem inwestycyjnym w kraju i na głównych rynkach eksportowych.

"W okresie styczeń - luty 2018 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 3,5 mld zł i było wyższe o 0,4 mld zł w stosunku do okresu styczeń - luty 2017 r." - podał resort.

Ministerstwo poinformowało, że wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - luty 2018 r. wyniosło 57,6 mld zł tj. 14,5 proc. planu. W analogicznym okresie 2017 r. przekazano na wydatki 60,1 mld zł, tj. 15,6 proc. planu.

"Niższe wykonanie wydatków w stosunku do okresu styczeń - luty roku ubiegłego jest wynikiem niższej dotacji przekazanej do FUS (mniej o 5,2 mld zł), co spowodowane jest dobrą sytuacją na rynku pracy i lepszymi wpływami składek do FUS" - tłumaczył resort.

"Ponadto w związku ze skorzystaniem przez Komisję Europejską z możliwości przyspieszenia w pierwszym półroczu wpłat składek przez państwa członkowskie, w okresie styczeń-luty 2018 r. odnotowano wyższe wykonanie wydatków w ramach środków własnych Unii Europejskiej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (w 2017 r. państwa członkowskie wpłaciły 2,2 miesięcznej raty, podczas gdy w 2018 r. 2,7 miesięcznej raty, tj. więcej o ok. 1,1 mld zł)." - dodano.

