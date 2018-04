Jak poinformował PAP wójt Kurzętnika Wojciech Dereszewski, do kupienia są działki we wsi Szafarnia, przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną, uzbrojone w sieć wodociągową i elektryczną. Pierwszych 13 z nich gmina sprzedała przed kilku dniami, a 11 maja ogłosi przetargi na kolejnych 36 działek.

Nabywcom, którzy są beneficjentami rządowego programu "Rodzina 500 plus", zostanie udzielona bonifikata w wysokości 50 proc. ceny podstawowej oferowanych nieruchomości. Oznacza to, że taki nabywca może kupić 7-arową działkę za 11,2 tys. zł netto (po 16 zł za 1 m kw.). To znacznie taniej niż wynosi średnia cena działek budowlanych w regionie.

Warunkiem skorzystania z bonifikaty jest dysponowanie decyzją o przyznaniu świadczenia wychowawczego z programu 500 plus. Kupujący mają zobowiązać się, że nabytej ziemi nie odsprzedadzą przez 10 lat, mogą natomiast przekazać ją w tym czasie swoim dzieciom. Jedna rodzina może kupić z bonifikatą tyle działek, na ile dzieci otrzymuje świadczenia.

Kurzętnik był pierwszym gminnym samorządem w Polsce, który już w 2016 r. - w kilka miesięcy po wejściu w życie rządowego programu - przygotował ulgi dla rodzin z dziećmi pod hasłem "Dobrze wykorzystaj 500 plus - działki za pół ceny". Gmina od tamtej pory sprzedała 45 działek w miejscowości Tereszewo.

Wójt powiedział PAP, że bardzo duże zainteresowanie tamtą ofertą spowodowało, że teraz gmina oferuje kolejne działki na tych samych zasadach. Dodał, że na działkach w Tereszewie, które kupili m.in. nabywcy ze Śląska i woj. mazowieckiego, powstały już pierwsze domy jednorodzinne.

"Naszym celem jest poprawa demografii w gminie. Chcemy kontynuować te działania, bo widzimy, że jest przyrost liczby mieszkańców i zbliżamy się do dodatniego wskaźnika migracji. Chodzi nam o to, żeby zatrzymać przede wszystkim odpływ młodej wykwalifikowanej kadry" - mówił Dereszewski.

Jak dodał, z tego samego powodu gmina przygotowała program wsparcia budownictwa wielorodzinnego dla osób, których nie stać na budowę własnego domu. Planuje budowę pięciu bloków ze 160 mieszkaniami na wynajem, z opcją docelowego przeniesienia własności na najemcę.

Dereszewski poinformował również, że gmina pracuje obecnie nad przygotowaniem kolejnego programu, tym razem pod nazwą "Działki Senior plus". Zamierza wystawić na sprzedaż 55 działek rekreacyjnych w Mikołajkach nad Jeziorem Skarlińskim. Mogliby je kupić z ulgą seniorzy z całego kraju, a 50-proc. bonifikata ma być udzielana na podstawie decyzji o przyznaniu emerytury.