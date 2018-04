Przegląd informacji ze spółek



Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) objął udziały w największym działającym w Niemczech banku komórek macierzystych - Vita34, przekraczające 3-proc. próg kapitału zakładowego/ogólnej liczby głosów za kwotę ok. 1,7 mln euro (ok. 7,2 mln zł). PBKM nie wyklucza możliwości dalszego zwiększania stanu posiadania w tym podmiocie, podała spółka.

Akcjonariusze Taurona Polskiej Energii zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy i przeznaczeniu zysku za 2017 r. w wysokości 854,35 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z uchwał walnego, opublikowanych przez spółkę.

Akcjonariusze XTPL zdecydowali o przeniesieniu notowań spółki z NewConnect na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny III Programu Emisji Obligacji Echo Investment o łącznej wartości nominalnej do 400 mln zł, poinformowała Komisja.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) szuka możliwości zainwestowania w złoża gazu pod Morzem Śródziemnym, jako uzupełnienia źródeł dostaw na szelfie norweskim i w Polsce, poinformował prezes Piotr Woźniak.

Akcjonariusze Wittchena zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 14 maja br. o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 15,24 mln zł z zysku za 2017 r., wynika z projektów uchwał.

Nextbike Polska zawarło umowę z Miejskim Zarządem Dróg i Komunikacji w Kaliszu na uruchomienie, zarządzanie i kompleksową eksploatację systemu roweru miejskiego w Kaliszu w latach 2018-2020 obejmującego 30 stacji i 283 rowery (w tym 25 rowerów dziecięcych, 6 rowerów typu tandem oraz 12 rowerów typu cargo), poinformowała spółka. Wartość umowy to 3,2 mln zł brutto.

Jeśli dojdzie do połączenia PKN Orlen i Grupy Lotos, to rafineria zostanie wydzielona jako przedsiębiorstwo w strukturach grupy i będzie odprowadzać podatek CIT lokalnie, poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny V Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 500 mln zł, poinformowała Komisja.

Kruk podpisał umowę przejęcia 51% udziałów w spółce Agecredit srl z siedzibą w Cesenie, działającej na rynku inkaso we Włoszech, podał Kruk.

Zarząd PCC Exol rekomenduje wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za rok 2017 w wysokości 12,52 mln zł, tj. 0,09 zł na jedną akcję, poinformowała spółka.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami i obligacjami GetBack dziś do godz. 17:30 "ze względu na interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu", podała GPW.

Mercator Medical miał ok. 4,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto i ok. 7,2 mln zł EBITDA w I kwartale br., podała spółka, przedstawiając szacunkowe dane.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) rozpoczął w kwietniu oferowanie ubezpieczenia sprzętu RTV i AGD kupującym te produkty na platformie Allegro.pl. W planach są kolejne rozwiązania w ramach partnerstwa, poinformowała członek zarządu PZU Małgorzata Sadurska.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) dzięki nowej marce Lumi chce zwiększyć obecność wśród warszawskich gospodarstw domowych, poinformowała spółka.

Zarząd Boryszewa podjął decyzję o zamknięciu procesu dotyczącego ewentualnego zbycia aktywów grupy kapitałowej z sektorów automotive oraz przetwórstwa aluminium potencjalnemu inwestorowi, podała spółka.

Akcjonariusze Stalprofilu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 17 maja o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 3,15 mln zł z zysku za 2017 r., wynoszącego łącznie 16,36 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,18 zł na akcję, podano w projektach uchwał na ZWZ.

PKO Bank Polski "stanowczo zaprzecza", by prowadził negocjacje dotyczące finansowania lub zaangażowania kapitałowego z GetBack, podał bank. PKO BP odniósł się w ten sposób do dzisiejszego komunikatu GetBack, w którym spółka poinformowała, iż negocjuje z PKO BP i Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) uzyskanie finansowania o charakterze kredytowo-inwestycyjnym w kwocie do 250 mln zł.

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) oświadczył, ze nie prowadził i nie prowadzi żadnych negocjacji ze spółką GetBack w żadnym zakresie, a w szczególności dotyczących finansowania. Fundusz odniósł się w ten sposób do dzisiejszego komunikatu GetBack, w którym spółka poinformowała, iż negocjuje z PFR i z PKO Bankiem Polskim uzyskanie finansowania o charakterze kredytowo-inwestycyjnym w kwocie do 250 mln zł.

Comarch, w konsorcjum z VoiceLab.AI, wyposaży sądy powszechne w Polsce w system do automatycznej transkrypcji mowy oraz zarządzania procesem transkrypcji, podała spółka. Wartość umowy wynosi 11 mln zł brutto.

Orco Property Group odnotowało 137,28 mln euro skonsolidowanego zysku netto w 2017 r. wobec 164,24 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Novaturas osiągnął 10,1 mln euro obrotu w marcu, tj. o 46% więcej r/r, podała spółka. Narastająco od stycznia obrót wyniósł 25,8 mln euro i był o 49% wyższy r/r.

GetBack negocjuje z PKO Bankiem Polskim oraz Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) uzyskanie finansowania o charakterze kredytowo-inwestycyjnym w kwocie do 250 mln zł, podała spółka.

Wiceprezesi Alior Banku Urszula Krzyżanowska-Piękoś oraz Celina Waleśkiewicz złożyły rezygnacje z funkcji członków zarządu banku, podała instytucja. Jednocześnie rada nadzorcza banku powołała w skład zarządu Agatę Strzelecką, Mateusza Poznańskiego oraz Macieja Surdyka, powierzając im stanowiska wiceprezesów zarządu.

Produkcja węgla w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) wyniosła 4,11 mln ton w I kw. 2018 r. wobec 3,98 mln ton rok wcześniej (i wobec 3,47 mln ton w poprzednim kwartale), podała spółka.

