"My obejmujemy tą obniżką 90 proc. wszystkich firm, czyli ogromna większość firm, która płaci podatek od zysków firm, który się nazywa CIT, będzie objęta tą obniżką. Jest 460 tys. firm, które płacą CIT z tego 420 tys. będzie objęta tą obniżką, a więc jest to bardzo dobra wiadomość dla ogromnej liczby firm, które płacą CIT" - podkreślił Morawiecki.

Dodał, że jest "to jeden z najniższych podatków CIT w Europie". "Filozofia działania naszych poprzedników była taka, że tych silnych zostawiano w spokoju, a tych małych często gnębiono, a my chcemy odwrotnie - dla tych małych dajemy obniżkę CIT, dajemy niższy ZUS, a od tych dużych udało nam się wynegocjować z Komisją Europejską podatek, który w końcu zaczną płacić" - podkreślił szef rządu.

Wyjaśnił, że te firmy, które płacą podatek CIT odpowiadają za 60 proc. zatrudnienia i za 77 proc. inwestycji. "Czyli mimo, że liczbowo jest to mniejsza skala, to w sensie wielkości zatrudnienia, liczby pracowników, poziomu wynagrodzeń, to jest niezwykle ważna część naszej gospodarki" - dodał premier.

Morawiecki zaznaczył także, że rząd dla tych najmniejszych firm, ma "znaczącą reformę płacenia za ZUS".

Mniejszy ZUS dla małych firm oraz obniżenie CIT dla małych i średnich firm do 9 proc. premier zapowiedział na sobotniej konwencji PiS i Zjednoczonej Prawicy w Warszawie.

>>> Czytaj też: Niski CIT tylko dla wybranych