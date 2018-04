"Wyprawka to jest ok. 1,4 mld zł. Szacujemy, że mała działalność gospodarcza i ulga w ZUS to ok. 500 mln zł. W przypadku podatku CIT - obniżki z 15% na 9% to może być też 500 do 600 mln zł. Program Dostępność+ jest rozpisany na kilka budżetów, w tym budżet UE, i jest rozpisany na wiele lat, bo on dotyczy np. dostosowania budynków administracji publicznej, wind w nowo budowanych budynkach mieszkalnych - na ten program wydajemy 23 mld zł. Na drogi lokalne będzie fundusz z co najmniej 5 mld zł" - powiedział Morawiecki w wywiadzie dla Polsat News.



"Jesteśmy w bardzo dobrym położeniu, jeśli chodzi o budżet państwa, ponieważ właśnie doprowadziliśmy do tego, że mafie VAT-owskie musiały pokazać plecy, wiele z nich musiało pouciekać. Wygraliśmy wiele bitew, jeszcze cały czas toczymy wojnę z tymi przestępcami, ale ta walka jest skuteczna i rzeczywiście pojawiło się 30 mld zł dodatkowych środków w budżecie w porównaniu do poprzednich lat" - podkreślił premier.



Podczas sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy Morawiecki zapowiedział wprowadzenie w najbliższym czasie niższych składek wpłacanych do ZUS przez prowadzących działalność gospodarczą, obniżenie CIT dla małych firm, wyprawkę dla wszystkich uczniów w wysokości 300 zł, program Dostępność+ dla seniorów i osób niepełnosprawnych z budżetem 23 mld zł, a także stworzenie nowego funduszu do budowy dróg lokalnych z budżetem 5 mld zł. Ponadto premier zapowiedział program ułatwiający handel dla rolników oraz emeryturę dla kobiet, które urodziły co najmniej 4 dzieci.

