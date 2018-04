Terlecki pytany w Radiu Plus, o sobotnie zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego, podkreślił że będą one "sukcesywnie wprowadzane do Sejmu". "Niektóre zmiany są terminowe, np. wyprawka dla uczniów musi w sierpniu już trafić do rodziców, więc odpowiednio musi być przygotowana" - powiedział Terlecki. Potwierdził również, że podatkowe zmiany będą obowiązywać od 2019 r.

Podkreślił, że sytuacja gospodarcza jest bardzo dobra i pozwala na to, by "składać kolejne oferty na rzecz rodzin i poprawy warunków życia". "Będziemy dokładnie wiedzieć, za parę tygodni jak wygląda sytuacja finansowa państwa z zeszłego roku, jaki będzie budżet planowany na przyszły rok. To wszystko się powinno w budżecie zmieścić. (...) To też nie zamyka naszych planów, myślimy jeszcze o następnych działaniach na rzecz poprawy warunków życia" - powiedział wicemarszałek Sejmu.

W sobotę w Warszawie odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy pod hasłem "Polska jest jedna". Premier Mateusz Morawiecki w swoim wystąpieniu zapowiedział 5 nowych projektów, w tym mniejszy ZUS dla małych firm, obniżenie CIT dla małych i średnich firm do 9 proc., wyprawkę w wysokości 300 zł dla uczniów, 23 mld zł na program dla seniorów Dostępność+, przeznaczenie 5 mld zł na stworzenie nowego funduszu dróg lokalnych.

Wśród projektów prorodzinnych, przygotowanych przez rząd wicepremier Beata Szydło wymieniła m.in. premię za szybkie urodzenie drugiego dziecka, darmowe leki dla kobiet w ciąży oraz bon przeznaczony na zajęcia kulturalne i sportowe dla młodych ludzi. (PAP)

autor: Karolina Kropiwiec