Marek Zagórski od września 2016 r. pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, gdzie zastępował szefa MC w czasie jego nieobecności. Koordynował wówczas m.in. pracę pozostałych wiceministrów, a także wykonywał czynności kierownictwa wobec Departamentów: Prawnego, Kompetencji Cyfrowych, Polityki Geoinformacyjnej, Rozwoju Usług Cyfrowych i Otwartości Danych, Telekomunikacji oraz Zarządzania Danymi.

Wcześniej - od grudnia 2015 r. - był sekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Odpowiadał tam m.in. za prowadzone procesy prywatyzacji, współpracę z firmami doradczymi i inwestorami. Nadzorował także postępowania likwidacyjne i upadłościowe wobec spółek z udziałem Skarbu Państwa i przedsiębiorstw państwowych.

W latach 2006-2007 w rządzie Jarosława Kaczyńskiego był sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie odpowiadał m.in. za nadzorowanie zadań wykonywanych przez podsekretarzy stanu. Sprawował nadzór nad departamentami finansów oraz płatności bezpośrednich. Był odpowiedzialny za kontrolowanie działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W latach 1999-2001 pełnił funkcję szefa gabinetu politycznego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Do kwietnia br. Zagórski należał do ugrupowania Jarosława Gowina Porozumienie (dawniej Polska Razem), wchodzącej wraz z PiS i Solidarną Polską w skład Zjednoczonej Prawicy. W Porozumieniu pełnił funkcję wiceszefa partii. W kwietniu br. został przyjęty do Prawa i Sprawiedliwości.

Był posłem na Sejm IV kadencji (2001-2005), zasiadał wówczas m.in. w Komisji Finansów Publicznych. W 2015 roku został wybrany ponownie na posła.

Zagórski pracował także w mediach oraz zarządach i radach nadzorczych spółek prawa handlowego był m.in. redaktorem naczelnym Wydawnictwa Punkt Widzenia (1992-1993), redaktorem naczelnym TV GryfNet (1993-1994), był prezesem zarządu Pomorskiej Stacji Radiowej (1995-1998), od 2005 r. pracował jako prezes zarządu spółki prawa handlowego "Poręczenia Kredytowe", a następnie w latach 2009-2015 był prezesem zarządu Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Urodził się 6 sierpnia 1967 r. w Kamieniu Pomorskim.

Jest absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie studiował na wydziale humanistyki i uzyskał tytuł magistra pedagogiki. Ukończył Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, kierunek Pedagogika oraz podyplomowe studia w zakresie finansów i bankowości w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Posługuje się językiem angielskim.

Żonaty, ma dwoje dzieci.

