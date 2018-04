Odnosząc się w Radiu Kossuth do poniedziałkowego spotkania Sorosa i Timmermansa w Brukseli, Szijjarto oznajmił, że ani oni, ani wspierane przez nich organizacje pozarządowe nie potrafią albo nie chcą zaakceptować wyników wyborów parlamentarnych na Węgrzech z 8 kwietnia.

Jak podkreślił, rządząca koalicji konserwatywnego Fideszu i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej odniosła na wyborach historyczne zwycięstwo – wygrała po raz trzeci z rzędu i zdobyła większość 2/3 mandatów w parlamencie.

Według Szijjarto Soros i Timmermans to politycy skrajnie proimigracyjni. „Wiemy też, że obaj są zdecydowanymi przeciwnikami węgierskiego rządu i węgierskiej polityki migracyjnej” – oznajmił minister.

Wyraził przekonanie, że presja wywierana na rząd węgierski z powodu jego polityki migracyjnej będzie się utrzymywać, a nawet nasilać. Jednak rząd dysponuje tak dużym poparciem – z uwagi na rekordową, około 70-procentową frekwencję oraz wysoki odsetek głosów oddanych na rządzącą koalicję – że jest w stanie oprzeć się nawet najsilniejszym naciskom - zaznaczył.

W poniedziałek Szijjarto ocenił, że poprzez rozmowy w Brukseli Soros chce doprowadzić do ukarania Węgrów, bo zagłosowali na odrzucający imigrację Fidesz. Według rządu węgierskiego Soros chce sprowadzić do Europy miliony imigrantów.

Rzecznik Komisji Europejskiej Alexander Winterstein powiedział w poniedziałek o spotkaniu Timmermansa z Sorosem, że drzwi KE są otwarte dla wszystkich i dotyczy to także przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Wcześniej inny rzecznik KE Margaritis Schinas powiedział, że Soros i Timmermans znają się od dawna i regularnie rozmawiają na szeroki wachlarz tematów dotyczących UE. Sam Timmermans mówił w styczniu, że współpracuje z Sorosem od około 20 lat, a podczas ich rozmów stale powraca temat, jak można wzmocnić jedność Unii Europejskiej.

Soros, którego osobista fortuna pod koniec 2017 r. została oszacowana przez "Forbesa" na ok. 23 mld dolarów USA, urodził się na Węgrzech. Po II wojnie światowej wyemigrował do Wielkiej Brytanii, gdzie studiował filozofię i został traderem na giełdzie papierów wartościowych. Następnie przeniósł się do USA, gdzie w roku 1969 założył firmę Soros Fund Management.

