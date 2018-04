"Objęcie pakietu mniejszościowego oznacza, że na razie będziemy inwestorem finansowym w VITA 34. Zakup akcji nie oznacza, że prowadzimy ze spółką VITA 34 rozmowy na temat dalszych inwestycji kapitałowych. Chciałbym jednak zaznaczyć, że jednym z filarów strategii rozwoju Grupy PBKM jest ekspansja, także poprzez akwizycje, na nowe, atrakcyjne rynki. Za taki rynek uważamy Niemcy i widzimy na tym rynku duży potencjał. Uważam, że zaznaczenie obecności Grupy PBKM na niemieckim rynku bankowania, poprzez inwestycję kapitałową w największy bank komórek macierzystych z blisko 85% udziałem w tym rynku, jest szansą na wzmocnienie pozycji i wizerunku Grupy PBKM Famicord w Europie" - powiedział prezes PBKM Jakub Baran, cytowany w komunikacie.



PBKM nie wyklucza zwiększania swojego zaangażowania kapitałowego w VITA 34 w przyszłości.



"Jednocześnie chciałbym podkreślić, iż ewentualne decyzje w tym zakresie nie będą miały wpływu na możliwości i chęci PBKM co do przeprowadzenia innych rozważanych procesów akwizycyjnych" - dodał Baran.



Spółka podała, że transakcje nabycia akcji Vita34 realizowane były w obrocie zorganizowanym jak również w transakcjach zawieranych poza rynkiem.



Firma Vita 34 AG, notowana na giełdzie we Frankfurcie jest największym prywatnym bankiem komórek macierzystych w Niemczech oraz regionie DACH (Niemcy, Austria i Szwajcaria) oraz drugim największym bankiem w Europie, który za pośrednictwem swoich spółek i partnerów oferuje swoje usługi w ponad 20 krajach na świecie. Vita 34 obecnie przechowuje ponad 200 tys. próbek krwi pępowinowej i tkanek.



W IV kw. 2017 roku przychody spółki Vita 34 wyniosły 5,4 mln euro, a zysk EBITDA 1,1 mln euro.



W ub. tygodniu prezes PBKM Jakub Baran poinformował, że spółka prowadzi analizy kilku nowych rynków w Europie Zachodniej, a także 10 rynków poza Europą i do końca roku zdecyduje, czy będzie prowadzić tam działalność. PBKM nie wyklucza akwizycji również poza Europą.



Polski Bank Komórek Macierzystych został założony w 2002 roku i zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wieloletnim przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych. Celem działalności PBKM jest zapewnienie dziecku lub członkom rodziny szybkiego dostępu do materiału biologicznego, który może być stosowany w nowoczesnych terapiach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.



