Hardt z RPP: Stabilizacja lub podnoszenie stóp to możliwe scenariusze na 2019 r.



Warszawa, 17.04.2018 (ISBnews) - Stabilizacja lub podnoszenie stóp procentowych - to dwa możliwe scenariusze, które mogą być brane pod uwagę przez Radę Polityki Pieniężnej w 2019 roku, uważa członek RPP Łukasz Hardt.

"W przyszłym roku widzę dwa scenariusze: scenariusz stabilnych stóp procentowych. To jest fenomen globalny, dlaczego tak niepodręcznikowo dzieje się w gospodarce. Scenariusz stabilności jest na stole i scenariusz reakcji, czyli podwyżki również jest na stole. Wydaje mi się, że nie ma scenariusza obniżki stóp procentowych w przyszłym roku. Scenariusze mamy dwa w przyszłym roku, których prawdopodobieństwa są podobne. Musimy czekać" - powiedział Hardt w wywiadzie dla Parkiet TV.

W odpowiedzi na pytanie, jak ustosunkowuje się do opinii prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adama Glapińskiego, iż stopy procentowe nie zmienią się przez najbliższe dwa lata powiedział: "Tak daleko w przyszłość bym nie wybiegał. W tym roku wydaje się, że prawdopodobieństwo podwyżki stóp jest w tym momencie bliskie zera - wręcz zerowe. Natomiast co będzie w przyszłym roku - zobaczymy".

Oceniając przesłanki do zmiany obecnej polityki RPP na temat stóp procentowych powiedział, że należy zwrócić uwagę na dwie kwestie.

"Wydaje się, że firmy nie są w stanie w nieskończoność akomodować tych rosnących kosztów pracy i nie podnosić cen swoich produktów. Druga kwestia to rynek pracy - to napięcie po stronie podażowej mogło być kompensowane w ostatnich kwartałach niekoniecznie bardzo szybką dynamiką wzrostu wynagrodzeń, ale przechodzeniem pracowników z umów cywilno-prawnych na umowy etatowe. Ten proces powoli wydaje się wyczerpywać i nie byłbym tak kategoryczny i nie powiem na pewno, że za kilka kwartałów nie wystąpią przesłanki co do konieczności reakcji po stronie polityki pieniężnej. Na razie ich nie widać" - powiedział Hardt.

Podczas kwietniowej konferencji prasowej prezes Glapiński powiedział, że w perspektywie dwóch lat nie widać powodów do zmieniania poziomu stóp procentowych w Polsce.

RPP utrzymała w kwietniu stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%. Zgodnie z dzisiejszą decyzją, stopa lombardowa będzie nadal wynosić 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%.

(ISBnews)