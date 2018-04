GPW liczy na debiut do 10 spółek z portfela KFK w tym roku



Warszawa, 17.04.2018 (ISBnews) -

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) liczy na debiut do 10 spółek z portfela Krajowego Funduszu Kapitałowego w tym roku, poinformował ISBnews.tv prezes Marek Dietl.

"Giełda żyje w wielkiej symbiozie z funduszami venture capital, co pokazuje chociażby portfel Krajowego Funduszu Kapitałowego, stąd myślę, że do końca roku będzie ok. 10 spółek na giełdzie, a przeciągu najbliższych paru lat co najmniej 20, jak nie więcej, czyli z 200 firm, w które zostało zainwestowane ok. 20% spółek znajdzie się na giełdzie" - powiedział ISBnews.tv Dietl.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)