"Nie zakładamy w tej chwili, w najbliższych miesiącach, przynajmniej do czerwca, zmian w tej ustawie. Trzeba przyjrzeć się jej działaniu (…); większy ogląd sytuacji będziemy mieli po kwietniu, gdzie wolnych niedziel jest zdecydowanie najwięcej" – mówił wiceminister podczas wtorkowych obrad Komisji Krajowej Solidarności w Zabrzu.

Zgodnie z ustawą ograniczającą handel w niedziele i święta, która weszła w życie 1 marca 2018 r., zakaz handlu nie obowiązuje w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca. W kwietniu, ze względu na przypadającą na początku miesiąca Wielkanoc, handlowa będzie tylko ostatnia niedziela.

Wiceminister ocenił, że dotychczasowe doświadczenia z realizacji ustawy są z reguły pozytywne. "Po tych pierwszych tygodniach obowiązywania ustawy możemy powiedzieć, że jesteśmy dosyć pozytywnie nastawieni co do jej realizacji; nie ma jakichś większych nadużyć, czyli omijania prawa dotyczącego ograniczenia handlu w niedzielę" – powiedział Szwed.

"Nie ma - jak niektórzy wieszczyli - jakiegoś nagminnego łamania prawa, choć na pewno są uchybienia po stronie pracodawców - tu działa inspekcja pracy, która ma w tym zakresie możliwość kontrolowania i nakładania mandatów" – dodał wiceminister, podkreślając, że aby ułatwić korzystanie z ustawy, resort rodziny i pracy oraz Państwowa Inspekcja Pracy postanowiły wydawać wspólną interpretację tych przepisów.

Szwed poinformował, że aby ocenić działanie ustawy, przedstawiciele ministerstwa spotykają się z przedstawicielami związków zawodowych i organizacji pracodawców handlu.

Zgodnie z ustawą, w 2018 r. będzie można zrobić zakupy jeszcze w 19 niedziel. W kwietniu w ostatnią niedzielę - 29. W maju, czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku i listopadzie w pierwsze i ostatnie niedziele: 6 i 27 maja, 3 i 24 czerwca, 1 i 29 lipca, 5 i 26 sierpnia, 2 i 30 września, 7 i 28 października oraz 4 i 25 listopada. W ostatnim miesiącu roku zakaz handlu będzie obowiązywał tylko 9 grudnia.

Od 1 stycznia 2019 roku przepisy będą zaostrzone - handel będzie dozwolony w zasadzie tylko w ostatnią niedzielę miesiąca - łącznie w 15. Od 1 stycznia 2020 r. zakaz handlu będzie obowiązywał we wszystkie niedziele z wyjątkiem siedmiu w roku.

Wiceminister Szwed był we wtorek gościem obrad Komisji Krajowej Solidarności, która spotkała się 320 m pod ziemią, w zabytkowej kopalni Guido w Zabrzu. W swoim wystąpieniu Szwed poinformował m.in., że resort rodziny i pracy przygotowuje kolejną nowelizację ustawy o płacy minimalnej, chcąc wyłączyć z niej dodatki stażowe, jak wcześniej dodatki za pracę w godzinach nocnych. "Głównie dotyczy to sfery budżetowej (…); jest zielone światło, żeby w tym zakresie dokonywać zmiany, będzie to wchodzić w życie od przyszłego roku" – zapowiedział wiceminister.

Przypomniał, że w Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy o związkach zawodowych – jej drugie czytanie ma się odbyć na najbliższym posiedzeniu. "Mam nadzieję, że większych zmian nie będzie" – ocenił Szwed, przypominając, że nowelizacja umożliwi m.in. tworzenie związków także przez osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych oraz nieznacznie podniesie progi reprezentatywności organizacji związkowych w zakładach pracy. Załatwiona ma być także sprawa opłacania składek dla organizacji związkowych afiliowanych za granicą do 300 tys. zł.(PAP)

autor: Marek Błoński