Netia rekomenduje pokrycie straty za 2017 r. z kapitału rezerwowego i zapasowego



Warszawa, 17.04.2018 (ISBnews) - Zarząd Netii podjął uchwałę w przedmiocie przyjęcia i skierowania do rady nadzorczej i walnego zgromadzenia wniosku w sprawie pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2017 w wysokości 143,85 mln zł z kapitałów rezerwowych utworzonych z umorzenia akcji własnych oraz z kapitału zapasowego powstałego z połączenia spółek, poinformowała firma.

"W powyższym zakresie zarząd postanowił zawnioskować o pokrycie straty spółki, powstałej w roku obrotowym 2017 w kwocie 143 854 389,76 zł wynikającej z jednostkowego sprawozdania spółki za okres 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku z kapitałów rezerwowych spółki utworzonych z umorzenia akcji własnych w wysokości 39 494 542,78 zł oraz z kapitału zapasowego powstałego z połączenia spółek w wysokości 104 359 846,98 zł" - czytamy w komunikacie.

Na początku grudnia 2017 Cyfrowy Polsat ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 119 349 971 akcji Netii, stanowiących 34,24% kapitału zakładowego oraz 34,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 5,77 zł za sztukę. Z uwagi na ograniczenia wynikające z aktualnych dokumentów finansowych spółki, które pozwalają spółce na nabycie ograniczonej liczby akcji Netia w wezwaniu, nabywającymi akcje Netii w ramach wezwania są Cyfrowy Polsat oraz podmiot powiązany - Karswell Limited z siedzibą w Nikozji, podano wtedy.

Cyfrowy Polsat zdecydował 9 kwietnia o przedłużeniu do 14 maja 2018 r. włącznie okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji Netii w ogłoszonym 5 grudnia 2017 r. wezwaniu.

Netia S.A. to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

(ISBnews)