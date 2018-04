Macron chce reformy Unii Europejskiej. Francja jest gotowa wpłacać więcej do budżetu

Źródło: PAP

Francja jest gotowa na zwiększenie wkładu do przyszłego unijnego budżetu, a UE musi do wiosny 2019 r. uporać się z problemem migracji, reformą strefy euro oraz opodatkowaniem firm internetowych - mówił we wtorek w PE prezydent Francji Emmanuel Macron.