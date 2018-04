Konsul wyraził nadzieję, że 30 września Polska zakwalifikuje się na program ruchu bezwizowego. Z końcem września kończy się rok fiskalny w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli odsetek odmów przyznania wiz do tego czasu spadnie poniżej progu trzech procent, Polacy będą mogli swobodnie podróżować za ocean. Polskie Linie Lotnicze LOT namawiają do składania wniosków wizowych do konsulatów USA. W tym celu LOT wraz z partnerami uruchomił kampanię społeczną.

"Mam nadzieję, że wkrótce wizy do USA nie będą już potrzebne Polakom" – powiedział Thomas S. Zia.

Według niego co roku ponad 200 tys. Polaków odwiedza Stany Zjednoczone. "Jesteśmy bardzo zadowoleni, bo w ostatnich latach turystów z Polski jest coraz więcej i chcemy, żeby ta liczba nadal rosła. Jeżeli Polacy mogliby podróżować do Stanów bez wizy, to ta liczba byłaby jeszcze większa" - podkreślił.

"Bardzo chcemy, żeby Polska zakwalifikowała się do programu bezwizowego i myślę, że jesteśmy bardzo blisko do tego. Obecnie ponad 95 proc. Polaków dostaje wizy na okres 10 lat. Aby przekroczyć próg ruchu bezwizowego, ten odsetek musi wynieść 97 proc." – przypomniał konsul.

Dyplomata wyjaśnił, że odmowy wjazdu do Stanów Zjednoczonych otrzymują osoby, które wcześniej miały problemy prawne, nielegalnie pracowały na terenie USA, lub przebywały za oceanem dłużej, niż pozwalały im na to przepisy imigracyjne.

"Jeżeli mamy bezproblemowych petentów, którzy nie mieli problemów z przepisami imigracyjnymi w przeszłości, mogą być oni pewni, że otrzymają wizę. Obecnie obserwujemy, że coraz więcej Polaków ubiega się o wizy turystyczne do USA. W tym roku jest ich aż o 20 proc. więcej, niż na początku ubiegłego roku" – powiedział Thomas S. Zia.

Polskie Linie Lotnicze LOT zaprezentowały w Zakopanem kampanię społeczną "Bez wiz do USA", która ma zachęcić jak najwięcej osób do ubiegania się o amerykańskie wizy. Na potrzeby kampanii została uruchomiona strona internetowa www.bezwizdousa.pl, na której można zapoznać się ze szczegółami programu ruchu bezwizowego do USA, oraz jak spełnić wymagane kryteria.

Prezes zarządu PLL LOT Rafał Milczarski przekonywał w Zakopanem, że warto w tym roku wystąpić do konsulatu USA o przyznanie wizy.

"Poprzez kampanię społeczną chcemy doinformować nasze społeczeństwo, że warto właśnie teraz wystąpić o wizę, bo dzięki temu jesteśmy w stanie zejść poniżej trzech procent odmów i spełnić kryteria dla wejścia do Visa Waiver Program" – mówił Milczarski.

Prezes LOT przekonywał, że osoby, które nigdy nie przedłużyły pobytu w USA, mają pracę, ustabilizowaną sytuację życiową i nie miały konfliktu z prawem, bez problemu dostaną wizę amerykańską.

"Jeżeli do 30 września jak największa liczba osób uzyska wizę do USA, to zwiększy to szansę Polski na wejście do ruchu bezwizowego i ułatwi nam w przyszłości i wszystkim kolejnym pokoleniom Polaków podróżowanie bez wiz za ocean. Moim zdaniem mamy ogromną szansę, dlatego serdecznie zachęcam do składania wniosków wizowych do konsulatów" – powiedział.

Prezes Milczarski zaznaczył, że 2018 rok jest bardzo szczególny dla Polski z uwagi na 100-tną rocznicę odzyskania niepodległości.

Jak mówił, "Polska i Stany Zjednoczone mają niewzruszone relacje od ponad 200 lat". Przypomniał, że Polacy uczestniczyli m.in. w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych. "Mamy znakomitych bohaterów: generała Pułaskiego, generała Kościuszkę, dlatego wszystko to bardzo zbliża nasze narody, nie mówiąc już o tym, jak wielu ludzi z Polski ma rodziny w Stanach Zjednoczonych. Szacuje się że około 20 milionów Amerykanów ma polskie pochodzenie i polskie korzenie i to jest kapitał, którego nam nie wolno zmarnować" - podkreślał szef LOT.