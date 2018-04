DZIEŃ NA RYNKACH: Wall Street w górę po wynikach spółek, Netflix mocno w górę

Źródło: PAP

Giełdy w USA zanotowały we wtorek około 1 proc. wzrosty dzięki solidnym wynikom dużych spółek. To była ósma wzrostowa sesja na Wall Street w ostatnich 11 dniach, a indeks Dow Jones Industries wyszedł właśnie na plus licząc od początku 2018 roku. Mocno rosły akcje Netfliksa.