Zdaniem prezesa Chopin Airport Development, Centralny Port Komunikacyjny niesie "ogromny potencjał inwestycyjny dla spółki".

"Na początek mocno się zastanawialiśmy, jak to będzie wyglądało z tego względu, że mamy dwa hotele przy Lotnisku Chopina, które ma być zamknięte po oddaniu do użytku CPK. Ale szybko doszliśmy do wniosku, że tak naprawdę ta inwestycja stworzy nam dwie szanse" - powiedział prezes.

Jak tłumaczył, jedna z nich dotyczy samego CPK, jeżeli chodzi o infrastrukturę i o budowę hoteli, które będą tam potrzebne. "Wyobrażam sobie, że infrastruktura na CPK nie będzie się ograniczała tylko do powstania dużego portu lotniczego. Równolegle powstanie port kolejowy. Współpracujemy już z partnerami z myślą o kolejnych projektach infrastrukturalnych, które pozwolą na powstanie kilku hoteli w różnych kategoriach, ale również i biurowce. I sądzę, że będą również inne pomysły na zagospodarowanie tego miejsca. Jestem przekonany, że będzie tam przestrzeń na powstanie m.in. galerii handlowych, czy innych obiektów związanych z powstaniem Airport City" - wyjaśnił prezes.

Drugą szansę prezes upatruje w możliwościach, jakie powstaną po zamknięciu Lotniska Chopina z chwilą otwarcia CPK. "Przy naszych dwóch hotelach na Lotnisku Chopina, będą się otwierać nowe możliwości, które do tej pory były ograniczone ze względu na funkcjonowanie portu. I jestem przekonany, że serce biznesowe Warszawy, powoli będzie się zmieniało i ewaluowało właśnie w stronę lotniska. Powstanie tam fajne miejsce inwestycyjne, gdzie mają szanse zostać wybudowane m.in. biurowce, centrum konferencyjne, które do tej pory nie można było postawić ze względu na ograniczenia związane z portem" - tłumaczył prezes.

Na początku listopada ubiegłego roku rząd przyjął uchwałę ws. "Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej". Nowe lotnisko ma powstać między Łodzią a Warszawą i ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Na jego lokalizację wskazywana jest miejscowość Stanisławów w gminie Baranów. Po pierwszym etapie budowy port ma obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo nawet ok. 100 mln. Ma on powstać na ok. 3000 ha gruntów. Pierwszy samolot ma odlecieć z CPK w połowie 2027 r.

Prezes Chopin Airport Development nie wyklucza budowy hotelu w Radomiu, jeśli powstanie tam nowe lotnisko.

"Jeżeli inwestycja w radomskie lotnisko dojdzie do skutku - a wszystko na to wskazuje - to jak najbardziej widzimy tam miejsce dla siebie przy budowie nowego hotelu wokół portu" - powiedział prezes. Dodał, że może to być hotel trzygwiazdkowy, ale pod brandem międzynarodowym.

Na początku kwietnia firma Arup oraz Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" (PPL), zaprezentowały "Analizy strategiczne zapotrzebowania na infrastrukturę lotniskową dla Mazowsza w kontekście uruchomienia CPK". Arup w części analizy dotyczącej lotniska komplementarnego dla Lotniska Chopina, do czasu uruchomienia Centralnego Portu Komunikacyjnego, pod uwagę wzięło m.in. parametry lotniska w Radomiu oraz w Modlinie. Firma zarekomendowała realizację inwestycji w Radomiu. Zgodnie z nią PPL podjął decyzję, żeby to tam przenieść z Warszawy ruch czarterowy i niskokosztowy. Ostateczną decyzję w tej sprawie ma podjąć minister właściwy do spraw transportu.

"Inwestujemy swoje pieniądze, czyli tak naprawdę pieniądze Skarbu Państwa tylko po przeprowadzonych konsultacjach, opracowaniach, analizach, które mają nam wskazać zwrot z inwestycji po sześciu, siedmiu latach. Podobnie postąpimy w przypadku Radomia" - wyjaśnił prezes.

Chopin Airport Development jest częścią Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" (PPL). Powstała w 1998 r. Spółka prowadzi inwestycje okołolotniskowe, jest jednocześnie inwestorem, operatorem oraz administratorem istniejących obiektów, a także inwestycji realizowanych od podstaw. Posiada wieloletnie doświadczenie w hotelarstwie oraz współpracuje ze światowymi sieciami hotelowymi, takimi jak Marriott, Hilton, Best Western, International Hotel Group. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta