Dziś, od testów z języka polskiego oraz historii i WOS, rozpoczyna się trzydniowy maraton egzaminów gimnazjalnych. W sumie uczniowie trzecich klas gimnazjalnych będą musieli zmierzyć się ze sprawdzianami umiejętności z dziewięciu przedmiotów. Choć egzaminu nie da się nie zdać, to od jego rezultatu zależy dalsza edukacja – jego wynik stanowi połowę możliwej do uzyskania puli punktów w rekrutacji do szkół średnich.