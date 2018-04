Inter Cars planuje dwucyfrowy wzrost sprzedaży i poprawę rentowności w 2018 r.



Warszawa, 18.04.2018 (ISBnews) - Inter Cars planuje dwucyfrowy wzrost sprzedaży i poprawę rentowności w 2018 r., poinformował prezes Maciej Oleksowicz. Spółka zamierza powiększyć sieć sprzedaży o kilkadziesiąt filii, przede wszystkim zagranicznych.

"Będziemy koncentrować się na zrównoważonym wzroście sprzedaży i długoterminowym wzroście rentowności. W 2018 planujemy dalszy dwucyfrowy wzrost sprzedaży oraz zwiększenie rentowności w stosunku do roku 2017" – napisał Oleksowicz w liście załączonym do raportu rocznego.

Spółka chce w tym roku rosnąć w tempie szybszym niż rynek - zarówno w kraju jak i zagranicą.

"W 2018 roku zamierzamy otworzyć kilkadziesiąt nowych fili przede wszystkim zagranicą" – wskazał prezes.

Plan Inter Cars na 2018 zakłada też otwarcie magazynu regionalnego w Sofii, który poprawi logistykę na terenie Bułgarii, umożliwi dalszą ekspansję w Grecji oraz odciąży magazyn w Braszowie (Rumunia).

Celem strategicznym jest zwiększenie sprzedaży opon w segmencie B2C w roku 2018, a w segmencie części karoseryjnych osiągnięcie pozycji lidera na rynku polskim w roku 2019, a do roku 2023 udana ekspansja na pozostałe kraje Europy, przypomniał także prezes.

"Największym wyzwaniem dla naszej firmy na rok 2018 będzie optymalizacja działań głównie w zakresie zakupów towarów, zarządzania ceną, magazynem oraz logistyką w oparciu o istniejące i nowopowstałe centra logistyczne, czyli poprawa rentowności sprzedaży przy utrzymaniu dwucyfrowej dynamiki sprzedaży w następnych latach" – napisał też Oleksowicz.

"Pomimo naszego optymizmu, co do rozwoju biznesu w przyszłości musimy pozostać czujni na postępujące zmiany na rynku, posunięcia konkurencji. Główne wyzwania dla Inter Cars to: konsolidacja rynku, konkurencja ze strony producentów samochodów, rozwój nowych biznes modeli związanych z internetem, zmieniające się nastawienie użytkowników samochodów do faktu posiadania samochodów (np. carsharing) oraz zmiana pokoleniowa wśród kadry managerskiej i filialnej" – podsumował.

Jego zdaniem, rosnący wpływ na rynek części będzie mieć legislacja na szczeblu europejskim (np. telematyka) i krajowym (np. ustawa o elektromobilności), aczkolwiek efekty tych zmian dla branży będą odczuwalne dopiero za kilka lat. Problemem nadal będzie brak wykwalifikowanej kadry i ograniczenia dostępu do danych technicznych pojazdów.

Inter Cars S.A. to największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2004 r. W 2017 roku odnotowała 6 908,37 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)