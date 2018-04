"Założenie jest takie, że do oszczędności zebranych w PPK albo będą propozycje wypłacania tego w jakimś określonym czasie, być może krótkim, być może dłuższym, ale również jesteśmy przekonani, bo wstępnie rozmawialiśmy z firmami ubezpieczeniowymi, że najprawdopodobniej będą za te 15-20 lat proponowane instrumenty związane z tzw. rentą dożywotnią" - powiedział Nowak w rozmowie z Radiem Wnet.

"Będą takie produkty na rynku, takie jest założenie również, że (uczestnik PPK - PAP) będzie mógł mieć np. przez PZU zaproponowaną rentę dożywotnią - przekaż nam te środki i nabądź produkt emerytalny, który dożywotnio będzie Ci wypłacał jakąś kwotę" - dodał.

Zapytany o to czy zgadza się z opinią NBP do projektu PPK, Nowak powiedział: "Nie do końca. Wydaje mi się, że być może nie wszystko zostało dobrze zrozumiane - z Narodowym Bankiem Polskim będziemy się chcieli spotkać indywidualnie i porozmawiać o kwestiach fundamentalnych".

NBP napisał w opinii do projektu, że jest on niedopracowany jeżeli chodzi o zabezpieczenie interesów uczestników i zapewnienie sprawnego działania systemu, a pracownicy mają zbyt mały wpływ na to, jak będą inwestowane ich oszczędności.