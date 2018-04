Parlament poparł propozycję w głosowaniu plenarnym 492 głosami, przy 14 głosach przeciwko i 24 wstrzymujących się.

Obywatele Unii Europejskiej już po raz dziewiąty wspólnie wybiorą Parlament Europejski.

Kraje członkowskie w ramach Rady UE, po konsultacji z Parlamentem Europejskim, powinny ustalić procedurę wyborczą przed końcem czerwca 2018 roku, aby dać państwom UE wystarczająco dużo czasu na zorganizowanie przyszłorocznych wyborów europejskich.

Zgodnie z ordynacją wyborczą z 1976 roku wybory europejskie powinny się odbyć 6-9 czerwca, zgodnie z datami pierwszych bezpośrednich wyborów europejskich. Jednak to Rada podejmuje decyzję w tej sprawie, a czyni to jednomyślnie, i ma prawo zaproponować inne terminy, wymaga to jednak zatwierdzenia przez Parlament Europejski.

