Jak powiedział w czwartek w Radiu Plus minister Kowalczyk, podczas spotkania z minister finansów Teresą Czerwińską został dopracowany ostatni punkt programu antysmogowego. Chodzi o ulgi inwestycyjne dla zamożniejszych mieszkańców domów jednorodzinnych na gruntowną termomodernizację z jednoczesną wymianą źródeł ciepła na te bardziej ekologiczne.

"Przymierzamy się do tego, żeby do dochodów na poziomie 1 tys. 600 zł na osobę były to dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" - wskazał szef resortu środowiska.

Natomiast - jak tłumaczył - dla osób, które mają dochód na osobę większy niż 1 tys. 600 zł miesięcznie ulga inwestycyjna miałaby być "wliczona w podatek PIT".

Kowalczyk podkreślił, że "dopracowanie (tych założeń - PAP) musi jeszcze potrwać, ponieważ wymaga to zmiany ustawy o podatku PIT".

"Ważna jest ta deklaracja kierunkowa" - zaznaczył.

