PlayWay: Steam zawiesił sprzedaż gry 'Farm Manager 2018' w związku z roszczeniem



Warszawa, 19.04.2018 (ISBnews) - Sklep Steam wycofał ze sprzedaży grę "Farm Manager 2018", dystrybuowaną przez PlayWay, do czasu wyjaśnienia roszczenia dotyczącego tej gry, zgłoszonego przez United Independent Entertainment GmbH (UIG), podało PlayWay.

"Zarząd PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że dnia 19 kwietnia 2018 roku otrzymał informację z Valve Corp. - firmy prowadzącej sklep Steam, na postawie której firma United Independent Entertainment GmbH z siedzibą w Höhenkirchen-Siegertsbrunn (UIG) stwierdza, że spółka, dystrybuując grę 'Farm Manager 2018' narusza postanowienia umowy z dnia 13 maja 2013 roku zawartej pomiędzy spółką a UIG (o której to spółka informowała w prospekcie emisyjnym w punkcie 'Spory z zakresu własności intelektualnej')" - czytamy w komunikacie.

Obecnie sprawa będzie szczegółowo badana przez Steam, "a do czasu jej wyjaśnienia, zgodnie z procedurami Steam gra zostanie ściągnięta ze sprzedaży w sklepie Steam", podano także.

"Zarząd spółki nie widzi w dystrybucji gry 'Farm Manager 2018' żadnych naruszeń jakichkolwiek praw (w tym autorskich) oraz podejmie wszelkie niezbędne działania prawne mające na celu ochronę interesu spółki" - czytamy dalej.

PlayWay S.A., który w październiku 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki. Grupa współpracuje z ponad 40 zespołami twórców gier.

(ISBnews)