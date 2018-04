Podczas konferencji prasowej minister przedstawił założenia nowej ustawy, która ma zapewnić lepsze warunki organizacyjne do realizacji opieki zdrowotnej w szkołach.

Minister powiedział, że resort chce, by pielęgniarki częściej były obecne w szkołach, zaznaczył jednocześnie, że ta opieka będzie realizowana "w uzgodnieniu z rodzicami".

"To wszystko musi być za zgodą i wiedzą rodziców - dlatego, że to rodzice wychowują dziecko, rodzice są za nie odpowiedzialni i oczywiście oni muszą być na każdym etapie włączeni w ten proces i wyrazić zgodę" - powiedział Szumowski.

Minister podkreślił, że już w 2017 r. w celu poprawy dostępności do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez pielęgniarkę szkolną zagwarantowano środki na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach. Dzięki temu wyposażono 10,7 tys. gabinetów za ponad 55 mln zł.

Szumowski podkreślił także wagę opieki stomatologicznej nad dziećmi. "Chcemy, aby każda szkoła miała możliwość zaprowadzenia swoich podopiecznych, dzieci do gabinetów stomatologicznych" - powiedział. Wskazał, że nie muszą być to gabinety szkolne, ale np. dentobusy, które będą dojeżdżać do szkół.

