Umowę o współpracy podpisali w czwartek w Gdańsku przedstawiciele spółek: Lotos Asfalt i PGNiG Obrót Detaliczny, które będą oferowały usługę bunkrowania statków paliwem LNG. Umowa została podpisana podczas konferencji „LNG jako przyszłość paliwa żeglugowego w Polsce”.

Uczestnicząca w podpisaniu umowy Katarzyna Krzywda z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej powiedziała, że „porozumienie wpisuje się w działania resortu gospodarki morskiej, które mają na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju portów, stoczni, armatorów i wszystkich kooperantów”. W jej ocenie, „umowa jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku żeglugowego, który właśnie w ten sposób zareagował na coraz bardziej surowe normy w zakresie ochrony środowiska morskiego”. Zaznaczyła, że na Bałtyku obowiązują szczególnie rygorystyczne normy.

Krzywda zauważyła, że działania w celu redukcji emisji CO2 i gazów cieplarnianych spowodują, że dostępność paliwa żeglugowego, tego „czystego, niebieskiego” w polskich portach morskich będzie bardzo ważnym czynnikiem umożliwiającym rozwój tych portów i wzrost przeładunków. Podkreśliła, że „przedsięwzięcie (…) wyeliminuje wąskie gardło, o którym coraz częściej się mówi, czyli brak właściwych miejsc do bunkrowania LNG w portach na Bałtyku”.

Prezes PGNiG, Maciej Woźniak zaznaczył, że jest to pierwsza umowa, która w sposób kompleksowy i na czas nieokreślony reguluje kwestie współpracy przy bunkrowaniu statków pomiędzy Grupami Lotos i PGNiG. PGNIG dostarcza paliwo z terminala LNG w Świnoujściu do stacji bunkrującej w Gdańsku. Wyraził nadzieję, że z oferty spółek „skorzystają też pozostałe polskie porty".

"To jest paliwo najwyższej jakości i wiemy od klientów, że jakość tego paliwa przewyższa wszystko, co było do tej pory na polskim rynku” – dodał. Wyraził nadzieję, że „tym paliwem zrewolucjonizujemy transport na Bałtyku, być może w przyszłości transport na polskich rzekach i transport kołowy”.

Zaznaczył, że Grupa PGNIG ma ambicje stać się liderem rynku paliw czystych ekologicznie, a nie pochodzących koniecznie od ropy naftowej. „Te paliwa traktujemy jako pomost w kierunku w pełni czystego transportu w przyszłości” - dodał.

Wiceprezes Grupy Lotos, Jarosław Kawula ocenił, że „jesteśmy w przededniu dużych zmian, które czekają sektor morski, jeśli chodzi o jakość paliw”. „Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom tych najbardziej innowacyjnych, odważnych podmiotów na rynku stosujących paliwo jakości LNG” – tłumaczył. Zauważył, że „sektor morski w zakresie zastosowania LNG do transportu jest pionierem”.

Powiedział, że Lotos w swojej strategii przewiduje, że paliwa alternatywne będą stosowane szerzej również w innych dziedzinach transportu.

Podpisanie umowy jest zwieńczeniem ponadrocznej współpracy, w ramach której na terenie Stoczni Remontowej w Gdańsku dokonano już 34 bunkrowań paliwem LNG.

