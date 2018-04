Kwiecień poinformowała, że planowany deficyt budżetu wyniosi ok. 15,5 mln zł. Jak dodała, samorząd chce skorzystać z emisji jako alternatywnej do kredytu formy jego sfinansowania.

Oświęcim chce, aby emisja ośmiu serii obligacji została przeprowadzona najpóźniej do 21 grudnia br. Wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 1 tys. zł. Wykup serii A nastąpiłby po upływie 2 lat od emisji, a następnych w kolejnych latach aż do 2027 r.

Oświęcimski magistrat ogłosił już zaproszenie kierowane do banków, by do połowy maja złożyły oferty na świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji organizatora, agenta i dealera emisji, łącznie z gwarancją objęcia emisji.

Uchwała budżetowa, którą przyjęli oświęcimscy radni, założyła wpływy na ponad 198 mln zł, a wydatki na ponad 214 mln zł. (PAP)

autor: Marek Szafrański

edytor: Jacek Ensztein