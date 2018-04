Seco: Warwick: Odpis na 8,42 mln zł obciąży wyniki za 2017 r.



Warszawa, 19.04.2018 (ISBnews) - Seco/Warwick dokonał odpisu aktualizującego wartość aktywów w spółce zależnej Retech Systems na 8,42 mln zł, co obciąży wyniki grupy za 2017 r., podała spółka.

"W toku konsultacji z audytorem spółki, badającym sprawozdanie jednostkowe i skonsolidowane za rok 2017 w dniu 19 kwietnia 2018 r. podjął uchwałę o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów netto w spółce zależnej Retech Systems LLC w kwocie 8,42 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Seco/Warwick opublikuje jednostkowe i skonsolidowane audytowane roczne sprawozdanie finansowe za 2017 r. 26 kwietnia br.

Seco/Warwick S.A. to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)