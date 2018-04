Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska spotkała się w czwartek z rodzicami osób niepełnosprawnych, którzy protestują w Sejmie. W spotkaniu uczestniczył także pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz.

Rafalska po raz kolejny zaproponowała protestującym rodzicom spotkanie w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog". "Tam są warunki do prowadzenia rozmów" - tłumaczyła.

Iwona Hartwich z Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych odpowiedziała: "My stworzymy w Sejmie fajne warunki na dyskusję o naszych postulatach z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim i panem premierem Mateuszem Morawieckim, tak jak stworzyliśmy warunki w 2014 r., jak rozmawialiśmy i jak się z tym zmierzył pan premier Donald Tusk" - powiedziała. "Mamy konkretne postulaty, chcemy rozmawiać z osobami decyzyjnymi" - podkreśliła Hartwich.

"Ja jestem ministrem konstytucyjnym i za politykę społeczną i za działania na rzecz osób niepełnosprawnych odpowiadam też ja (...). Pracujemy nad strategią rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych kompleksowo" - odpowiedziała Rafalska.

"My nie negujemy tego, co pani mówi, tego całego dobra (...), które robicie. Proszę, żeby pani powiedziała teraz przy mediach, że 744 zł renty socjalnej i 150 zł zasiłku pielęgnacyjnego starcza dla osób niepełnosprawnych na godne życie" - mówiła Hartwich.

"Przejęliśmy rządy po działaniach zupełnie w wielu obszarach antyspołecznych, czyli mamy zaległości wieloletnie" - podkreśliła Rafalska. Przypomniała, że od marca 2017 roku renta socjalna została podwyższona o 13 proc.

Po spotkaniu szefowa MRPiPS w rozmowie z dziennikarzami podkreśliła, że rodzice osób niepełnosprawnych są "bardzo zdeterminowani, znajdujący się w bardzo trudnych warunkach, okolicznościach". "My staramy się do problemu osób niepełnosprawnych podchodzić kompleksowo, rozwiązywać wszystkie problemy wszystkich grup. Są wieloletnie zaniedbania, nie da się wszystkiego na raz rozwiązać, przygotować, sfinansować w drugim czy w trzecim roku" - tłumaczyła.

Rafalska powiedziała, że przekaże premierowi Mateuszowi Morawieckiemu relację ze spotkania z protestującymi. "To są kompetencje, za które ponoszę odpowiedzialność, więc szukanie rozwiązania i przedstawienie propozycji jest moim obowiązkiem" - podkreśliła.

W Sejmie od środy protestuje Komitet Protestacyjny Rodziców Osób Niepełnosprawnych. Rodziców osób niepełnosprawnych zaprosiła do Sejmu posłanka Nowoczesnej Joanna Scheuring-Wielgus. Domagają się wprowadzenia m.in. dodatku rehabilitacyjnego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia. Zwrócili się w tej sprawie do prezydenta, premiera oraz prezesa PiS.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprosiło protestujących na spotkanie w środę o godz. 19 do Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog". Teraz zaproszenie, z którego wczoraj protestujący nie skorzystali, zostało ponowione. Rozmowy miały się odbyć w czwartek o godz. 10. Z tej propozycji protestujący również nie skorzystali. Oczekują spotkania w Sejmie z premierem Mateuszem Morawieckim i prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.

