To kolejne połączenie LOT-u na Ukrainę z Bydgoszczy, po uruchomionych w sierpniu 2017 r. rejsach do Lwowa.

Z Kijowa samolot będzie startował o godz. 23.40, a lądował w Bydgoszczy o 00.40. Z kolei z Bydgoszczy wylot będzie się odbywał o 5.10, a przylot do Kijowa planowany jest na 08.00 (z uwzględnieniem różnicy czasu). Czas przelotu na tej trasie to około 1 h 50 min.

Spółka podkreśliła w czwartkowym komunikacie, że pod względem udziałów w ukraińskim rynku, LOT jest numerem jeden spośród przewoźników z UE.

W 2017 r. LOT przewiózł między Polską i Ukrainą prawie 400 tys. pasażerów, co oznacza wzrost w ciągu dwóch lat o ponad 120 proc.

Polski przewoźnik wykonuje rejsy z Warszawy do dwóch portów w Kijowie (Boryspol i Żuliany), a także do Lwowa, Odessy, Charkowa i Zaporoża. Dodatkowo LOT lata do Lwowa także z portów regionalnych: Bydgoszczy, Poznania i Olsztyna.

Jak poinformowano w komunikacie, Port Lotniczy Bydgoszcz od kilku miesięcy notuje stabilne, dwucyfrowe wzrosty liczby pasażerów. Dodano, że pierwszy kwartał br. był najlepszym kwartałem w historii lotniska pod kątem liczby odprawionych pasażerów. W tym okresie z lotniska skorzystało 75 303 osób, a kwartalny wzrost, w porównaniu do ubiegłego roku, wyniósł 25 proc. Według prognoz w tym roku liczba pasażerów podróżujących z tego lotniska może przekroczyć 400 000.

Obecnie z Portu Lotniczego Bydgoszcz można polecieć m.in. do Londynu Stansted i Frankfurtu, Birmingham, Glasgow, Dublina. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

edytor: Jacek Ensztein