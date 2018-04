Komitet Stały RM przyjął projekt ustawy dot. dywersyfikacji źródeł gazu ziemnego



Warszawa, 19.04.2018 (ISBnews) - Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw, który ma na celu umożliwienie sprawnej realizacji polityki rządu na rzecz dywersyfikacji źródeł gazu w Polsce, podano na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

"W projekcie ustawy przewidziano rozwiązania zapewniające usprawnienia procesu realizacji inwestycji w systemie przesyłowym gazu, w szczególności:

a) doprecyzowano przepisy budzące wątpliwości interpretacyjne;

b) naprawiono błędy zawarte w ustawie terminalowej, w tym poprzez zastosowanie dobrze funkcjonujących rozwiązań przewidzianych w innych specustawach;

c) zweryfikowano listę inwestycji objętych ustawą, poprzez zmianę części już istniejących oraz dodanie nowych;

d) wprowadzono rozwiązania prawne uwzględniające specyfikę projektu Baltic Pipe, dotyczące m.in. objęcia polską taryfą przesyłową inwestycji realizowanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz relacji pomiędzy pozwoleniami przewidzianymi w ustawie oraz w ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej" - czytamy w ocenach skutków regulacji (OSR).

Planowanym efektem wprowadzenia zmian w ustawie terminalowej jest zakończenie objętych nią inwestycji w terminie, tj. najpóźniej do końca 2022 r.

"Skutkiem realizacji polityki dywersyfikacji źródeł gazu będzie wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez pełne zintegrowanie krajowego systemu przesyłowego z systemami gazowniczymi innych krajów (w szczególności z Danią, dzięki czemu Rzeczpospolita Polska uzyska dostęp do norweskich źródeł). Tym samym zminimalizowane zostaną ryzyka związane z występowaniem ograniczeń albo przerw w dostawach gazu" - czytamy dalej.

Kolejną konsekwencją sprawnego ukończenia realizacją zadań objętych ustawą terminalową będzie wzrost konkurencji na rynku gazu, który ograniczy możliwość stosowania nierynkowych cen dla odbiorców gazu, podano także.

"Inwestycje towarzyszące inwestycjom w zakresie terminalu określone w projektowanej ustawie zostaną sfinansowane ze środków własnych Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A z siedzibą w Warszawie, z wyjątkiem kosztów wywłaszczeń ponoszonych przez Skarb Państwa" - czytamy także.

Według OSR, szacunkowe zyski podatkowe dla budżetu oszacowano przy założeniu 19% podatku dochodowego, 15% odpisu z zysku po opodatkowaniu, przyrostu ilości gazu na podstawie aktualnej prognozy zapotrzebowania na usługę przesyłową na lata 2018-2038, uśrednionej opłaty za usługę przesyłową na poziomie 104,70 zł za 1 000 m3 gazu oraz na podstawie danych sprawozdawczych operatora; marżę zysku brutto przyjęto na poziomie 20% wartości sprzedaży. Szacowany wzrost wolumenu przesyłanego gazu (o 26 431 mln m3 w okresie do 2028) będzie efektem realizacji inwestycji wskazanych w projekcie ustawy).

"Szacowane dochody jednostek samorządu terytorialnego (JST) w poszczególnych latach stanowią sumę szacowanych podatków należnych od każdego składnika infrastruktury przesyłowej. Wyliczeń dotyczących dochodów JST dokonano przy założeniu, że:

- w przypadku inwestycji noworealizowanych podatki szacowane są jako 2% od wartości brutto środków trwałych, począwszy od początku roku następującego po roku oddania tych elementów infrastruktury przesyłowej do eksploatacji,

- w przypadku zadań modernizacyjnych i odtworzeniowych podatki szacowane są jako 2% od średniej wartości brutto środków trwałych w danym okresie, uwzględniając zarówno przyrost, jak też całkowite umorzenie majątku i ewentualne wyłączenia elementów infrastruktury przesyłowej z eksploatacji" - czytamy także.

W zakresie realizacji inwestycji, które będą mogły być realizowane na podstawie ustawy terminalowej w związku z przepisami art. 38 pkt 2 lit. zg założono, że w pierwszym i w drugim roku od wejścia w życie ustawy, do użytku oddanych zostanie po 10 km gazociągów realizowanych w tym trybie, w 3 roku - 100 km gazociągów, a w ciągu następnych lat co roku przybywać będzie ich po 50 km, podano także.

Określając wysokość wydatków budżetu państwa wzięto pod uwagę wpływ postanowień projektu ustawy terminalowej na, określony w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. poz. 906), maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań przejętych przez wojewodów. Koszty ponoszone przez budżet państwa wynikające z nowelizacji specustawy to środki wypłacane przez wojewodów głównie za wywłaszczenia gruntu pod Zespoły Zaporowo Upustowe.

Zakłada się, że dochody budżetu państwa w ciągu 10 lat obowiązywania regulacji wyniosą 172,4 mln zł, a JST - 576,5 mln zł. Wydatki z budżetu w ciągu 10 lat zostały oszacowane na 7,41 mln zł.

"Terminowa realizacja przedsięwzięć objętych projektem ustawy będzie miała pozytywny wpływ na sektor dużych przedsiębiorstw, sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz rodziny, obywateli i gospodarstwa domowe, poprzez zwiększenie poziomu bezpieczeństwa energetycznego kraju, co powinno spowodować stabilność rynku energetycznego i umożliwić długoterminowe prognozowanie stopy wydatków w tym zakresie, a w dalszej perspektywie, wskutek większej konkurencji na rynku gazu ziemnego, zapewni niższe ceny gazu" - czytamy również.

Inwestycje prowadzone na podstawie ustawy mają zostać ukończone do 2022 r. zapewniając dywersyfikację źródeł gazu ziemnego, podkreślono w dokumencie.

Osobą odpowiedzialną za projekt jest Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Zakłada się, że ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

(ISBnews)