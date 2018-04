"Włocławski Anwil to mocne aktywo w portfelu Grupy Orlen i zależy nam na dalszym rozwoju spółki. Anwil jest jednym z wiodących przedsiębiorstw Wielkiej Syntezy Chemicznej i zależy nam, aby tę pozycję dalej wzmacniać" - zapewnił prezes podczas spotkania z przedstawicielami kadry menedżerskiej, związków zawodowych i pracownikami spółki.



PKN Orlen planuje w 2018 r. rozpoczęcie budowy instalacji nawozów we włocławskiej spółce, która zwiększy zdolności produkcyjne w tym obszarze.



"Anwil stanowi integralny element strategii Grupy Orlen, ukierunkowanej na poszerzanie łańcucha wartości i wykorzystywanie synergii pomiędzy poszczególnymi obszarami. Spółka jest m.in. jedynym odbiorcą pary technologicznej z oddanej na początku roku inwestycji CCGT we Włocławku" - czytamy w komunikacie.



Potencjał produkcyjny Anwil w odniesieniu do nawozów azotowych wynosi ok. 1 160 tys. ton rocznie, podano także.



Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

>>> Czytaj też: Rekord przeładunków w Porcie Gdańsk. "Takiego wyniku nie było jeszcze nigdy"