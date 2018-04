Cena akcji w ofercie publicznej Ten Square Games ustalona na 46 zł



Warszawa, 20.04.2018 (ISBnews) - Ten Square Games pozyskał od inwestorów deklaracje objęcia wszystkich sprzedawanych w IPO akcji, po cenie ostatecznej wynoszącej 46 zł za akcję. Oznacza to, że wartość oferty wyniesie ponad 94 mln zł, a kapitalizacja spółki w momencie debiutu na GPW sięgnie ok. 335 mln zł, podała spółka.

"Po zakończeniu procesu budowy księgi popytu inwestorów uprawnionych do składania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych, w dniu 19 kwietnia 2018 roku, akcjonariusze sprzedający w porozumieniu z oferującym ustalili cenę ostateczną akcji oferowanych w kwocie 46,0 zł za jedną akcję oferowaną" - czytamy w komunikacie.

Cenę maksymalną dla jednej akcji wyznaczono na 48 zł.

Oferta obejmuje 2 043 750 akcji stanowiących 28,1% kapitału spółki.

"Akcjonariusze sprzedający w porozumieniu z oferującym ustalili ostateczną liczbę akcji oferowanych dla poszczególnych inwestorów na: 396 000 akcji oferowanych oferowanych w transzy inwestorów indywidualnych; 1 647 750 akcji oferowanych oferowanych w transzy inwestorów instytucjonalnych" - czytamy także.

"Zainteresowanie ofertą jest bardzo duże. W ciągu kilku dni spotkaliśmy się z wieloma inwestorami, którzy docenili nasz model biznesowy i konsekwentną realizację przyjętych planów. Doceniamy zaufanie, którym obdarzyli cały zespół Ten Square Games i cieszymy się, że chcą wspólnie z nami rozwijać Grupę" – powiedział współzałożyciel i wiceprezes Arkadiusz Pernal, cytowany w komunikacie.

Do obrotu na GPW wprowadzone mają zostać wszystkie 7 275 000 akcji. Zgodnie z harmonogramem oferty, w dniach 20-24 kwietnia potrwają zapisy w transzy dla inwestorów instytucjonalnych, a 25 kwietnia odbędzie się przydział akcji oferowanych. Zapisy dla inwestorów indywidualnych trwały od 12 do 18 kwietnia. Debiut na głównym rynku GPW planowany jest w pierwszej połowie maja.

W latach 2015-2017 średni, roczny wzrost przychodów wyniósł 23%, a równocześnie wzrost wyniku EBITDA wyniósł 88%, zysku operacyjnego (EBIT) 103% a zysku netto 99%. Przychody w 2017 r. wyniosły 27 mln zł, EBITDA 11,44 mln zł, a zysk netto 8,4 mln zł.

Program motywacyjny zakłada wypracowanie EBITDA na poziomie 26 mln zł w 2018, 31,5 mln zł w roku kolejnym oraz 36 mln zł w 2020 r. Według słów zarządu założenia te ocenia jako konserwatywne.

Ten Square Games to jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych oraz przeglądarkowych. Spółka została założona w 2011 roku przez Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala - twórców serwisu społecznościowego Nasza Klasa (nk.pl), którzy wprowadzili do niego gry w modelu free-to-play).

(ISBnews)