Quercus TFI: Nie posiadamy już obligacji, ani akcji GetBack



Warszawa, 20.04.2018 (ISBnews) - Quercus Ochrony Kapitału i Quercus Multistrategy FIZ nie posiadają już obligacji GetBack. Żaden fundusz Quercusa nie posiada również akcji tej spółki, poinformował Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

"W związku z pojawiającymi się pytaniami, jeszcze raz potwierdzamy, że Quercus Ochrony Kapitału i Quercus Multistrategy FIZ nie posiadają już obligacji GetBack S.A. Wyżej wymienione fundusze, a także żaden inny fundusz Quercus, nie posiadają również akcji GetBack S.A" - czytamy w komunikacie.

"Jako jedyna instytucja finansowa zabezpieczyliśmy zawczasu interes naszych klientów i dystrybutorów. Ciężar tej operacji wziąłem na siebie ja i inni akcjonariusze Quercus TFI S.A." - powiedział prezes Quercus TFI Sebastian Buczek, cytowany w komunikacie.

Na początku marca Quercus (TFI) poinformował, że utworzy fundusz R1 FIZ, który odkupi obligacje GetBack będące w posiadaniu subfunduszu Quercus Ochrony Kapitału, wydzielonego w ramach Quercus Parasolowy SFIO, Quercus Multistrategy FIZ i Quercus Absolute Return FIZ po cenie 100% wartości nominalnej wraz z odsetkami na ostatni dzień wyceny, tj. 29 marca br. Podano wówczas, że R1 FIZ zostanie dokapitalizowany kwotą ok. 86 mln zł przez Quercus TFI i fundusz Q1 FIZ w proporcji 50/50.

Wczoraj Quercus TFI poinformował, że GetBack nie wykupił 18 kwietnia obligacji o wartości nominalnej 5,5 mln zł, ale TFI zabezpieczyło interes swoich klientów przed takim scenariuszem.

16 kwietnia Quercus TFI podał, że na rachunki funduszy Q1 FIZ oraz Quercus Absolute Return FIZ wpłynęło po 2 250 000 zł (łącznie 4 500 000 zł) tytułem kwoty wykupu obligacji GetBack S.A, zaś pozostała część kwoty wykupu obligacji GetBack S.A. ma być zapłacona do dnia 18 kwietnia 2018 r. (na prośbę zarządu GetBack termin wykupu został przesunięty z 13 kwietnia).

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.

(ISBnews)