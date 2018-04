Wiceszef resortu finansów i zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej podkreślił, że wiele wskazówek dla urzędników, dzięki którym będą mogli służyć przedsiębiorcom, jest zawartych w Konstytucji Biznesu.

Również KAS "chce służyć przedsiębiorcom" - powiedział. Zaznaczył, że jednym z podstawowych celów Krajowej Administracji Skarbowej "jest być partnerem dla podatnika, dla przedsiębiorcy".

"Wytyczne, prawa dają dużo, ale najwięcej może dać przede wszystkim zmiana mentalności urzędników" - powiedział. Ocenił, że sposób myślenia urzędników zaczyna się już zmieniać, ale nadal potrzeba wielu szkoleń, by "pokazywać wyraźnie, w jakim kierunku mamy iść, w jakim kierunku mamy służyć społeczeństwu".

Cybulski podkreślił, że rozwiązaniem tworzącym ułatwienia dla przedsiębiorców jest m.in. Konstytucja Biznesu. "Tam mamy wiele wskazówek, definicji (...), które wyraźnie mówią: idziemy prostym słowem, prostymi rozwiązaniami, ułatwieniami dla przedsiębiorców, którymi chcemy służyć przedsiębiorcom" - mówił w piątek wiceszef MF.

Podkreślił, że dobrym narzędziem poprawy relacji między urzędnikami i przedsiębiorcami jest mediacja gospodarcza. "Mediacje, negocjacje to jest rzecz najlepsza. Chodzi o to, by zacząć ze sobą mediować, rozwiązywać spór, a nie rozstrzygać go w sądzie. (...) Musimy mediować" - wskazał. Dodał, że resort będzie chciał podjąć działania w tym kierunku.

Do Konstytucji Biznesu, której większość zasad ma wejść w życie 30 kwietnia, odniósł się też Zbigniew Gryglas, członek Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego. "To tam wprowadzone są zasady, na które przedsiębiorcy czekali wiele lat. Ale te zasady są na razie tylko na papierze. A muszą być w naszych, przedsiębiorców, głowach - musimy znać nasze prawa. Ale też muszą być w głowach urzędników" - powiedział. Podkreślił, że urzędnik musi przestać traktować przedsiębiorców, jak potencjalnych przestępców. "99 proc. z nas (...) to są ludzie dobrej woli, którzy chcą uczciwie prowadzić swoje firmy" - zaznaczył.

"Konstytucja Biznesu może przełamać takie stereotypy, złe doświadczenia na styku z urzędami" - zaznaczył. Gryglas przypomniał główne zasady Konstytucji Biznesu - pierwsza to "co nie jest zabronione, jest dozwolone", która może - jak ocenił - "zdynamizować przedsiębiorczość". "Musimy mieć świadomość tej zasady, by żądać od urzędnika wskazania przepisu, który zabrania określonego typu aktywności, żebyśmy mogli tę zasadę rzeczywiście wcielić w życie".

Inne oczekiwane przez przedsiębiorców rozwiązanie, to jak podkreślił, zasada domniemania uczciwości. "Chodzi o to, by to rzeczywiście urząd, administracja, musiała dowieść nam działanie z premedytacją, działanie w celu naruszenia przepisów, osiągnięcia nieuzasadnionych korzyści" - mówił w piątek Gryglas. Dodał, że "w Konstytucji Biznesu obiecuje się nam przyjazną interpretację przepisów, na korzyść przedsiębiorcy. To ważna deklaracja" - zaznaczył. Odniósł się też do instytucji Rzecznika MŚP, którego powołanie zakłada Konstytucja Biznesu. "Bardzo wiele obiecujemy sobie po tej instytucji. Mamy nadzieję, że tym rzecznikiem zostanie osoba, która rozumie przedsiębiorców, która się ze środowiska przedsiębiorców wywodzi" - podkreślił. Jego zdaniem powołanie Rzecznika MŚP "będzie przełomem w kontaktach przedsiębiorców z urzędnikami".

"Zanim zostanie powołany Rzecznik MŚP, zgodnie z Konstytucją Biznesu na szeroką skalę działa pełnomocnik rządu ds. małych i średnich przedsiębiorstw" - przypomniała w piątek Agnieszka Clarey z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Wyjaśniła, że ma on inicjatywę legislacyjną, a co za tym idzie "zgłaszania wszelkich uwag do obecnie powstających przepisów prawa", ale działa też "w zakresie informowania przedsiębiorców o ich prawach".

Również Wojciech Paluch z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii podkreślił, że Konstytucja Biznesu będzie silnym impulsem do zmian, pomocą w rozstrzyganiu urzędniczych wątpliwości na rzecz przedsiębiorcy. "Zmiana prawa to dopiero początek zmiany, bo musi być ona wprowadzona na dole, w urzędach" - przyznał. "Bardzo duża część urzędników ma wątpliwości, czy ich postępowanie w sytuacji wątpliwej nie narazi ich na konsekwencje służbowe" - powiedział. "Ale jeśli taka zasada została wpisana w ustawie, to urzędnik ma podstawę, do której może się odwołać" - wskazał. Zaznaczył, że ważne jest, by ze zmianami "dotrzeć do urzędników najniższego szczebla, którzy są często pierwszą linią kontaktu dla przedsiębiorcy".

>>> Czytaj też: Ile zarabiają inżynierowie? Zagraniczne firmy wciąż płacą lepiej