"Zaproponujemy na pewno opozycji wpisanie do konstytucji zmian, które będą zmianami w kierunku państwa solidarnościowego, to znaczy, żeby ci którzy najwięcej zarabiają, najbardziej zamożni, niewielki procent osób, wpłacały pewną daninę na tych najbardziej potrzebujących" - powiedział Morawiecki w Sejmie.

Dodał, że ze środków zebranych z tej daniny miałby powstać specjalny fundusz wsparcia dla niepełnosprawnych.

Premier oraz minister rodziny Elżbieta Rafalska przybyli w piątek do Sejmu na spotkanie z protestującymi rodzinami osób niepełnosprawnych.

"Nasze założenie jest takie żeby dotyczyło to jak najszerszych grup osób niepełnosprawnych; są różne osoby z różnymi niepełnosprawnymi na pewno bardzo dokładnie przyjrzymy się tej sytuacji" - zapowiedział Morawiecki przed spotkaniem.

"Chcemy zaproponować bardzo konkretną mapę drogową do końca maja. Już dzisiaj tworzymy odpowiednie zmiany regulacyjne, ale nie można tych zmian tworzyć na kolanie, dlatego te zmiany zaproponujemy do połowy maja" - podkreślił szef rządu.

"Zapraszamy też w związku z tym opozycję do konstruktywnej i pozytywnej współpracy, bo do tej pory ich działania na nie wiele się zdały i w poprzednich 8 latach opozycja nie zrobiła niemal nic dla osób niepełnosprawnych" - zauważył Morawiecki.

W piątek przed południem z protestującymi spotkał się prezydent Andrzej Duda.

Premier: postaramy się doprowadzić w najbliższym czasie do postulowanego wyrównania renty socjalnej

Premier w czasie spotkania w Sejmie powtórzył zapowiedzi, które przedstawił chwilę wcześniej w rozmowie z dziennikarzami. Zapowiedział wtedy m.in., że zaproponuje w najbliższym czasie "specjalną daninę solidarnościową, tak aby najbardziej zamożni ludzie, najlepiej zarabiający, mogli w niewielkim stopniu zostać opodatkowani, po to, żeby złożyć się na tych najbardziej potrzebujących".

Mówił, że taki fundusz solidarnościowy, na który złożą się daniny "od najlepiej zarabiających, najbardziej zamożnych", będzie specjalnym funduszem wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

Zaznaczył, że zanim taka danina zostanie wprowadzona, chce doprowadzić do tego wyrównania, o które wnioskowali protestujący w Sejmie.

Protestujący domagają się m.in. wprowadzenia dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie bez kryterium dochodowego oraz zrównania kwoty renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wraz ze stopniowym podwyższaniem tej kwoty do równości minimum socjalnego obliczonego dla gospodarstwa domowego z osobą niepełnosprawną.

Morawiecki mówił, że gdy opozycja podnosiła wysokość renty socjalnej, to "w ciągu czterech lat było to 68 zł". "My podnieśliśmy w ciągu jednego roku o 99 zł; rozumiemy jednak, że między tą rentą socjalną, a rentą minimalną jest cały czas różnica" - mówił.

"Postaramy się już teraz, w najbliższym czasie, doprowadzić do tego wyrównania, o które państwo postulowaliście" - zapowiedział Morawiecki.

>>> Czytaj też: Ile jest warte ludzkie życie? Ekonomiści wyliczają to od lat