Nowe połączenie z lotniska Szczecin-Goleniów wystartuje codziennie o godz. 5.45, by wylądować w Warszawie o 6.50. Powrót będzie możliwy o godz. 22.55, samolot wyląduje w Szczecinie pięć minut po północy.

"To połączenie wielokrotnie było wskazywane w naszych ankietach jako oczekiwane zarówno przez mieszkańców, ale szczególnie przez biznes, któremu ułatwi ono skomunikowanie nie tylko z Warszawą (…) ale poprzez rozwijającą się ciągle siatkę połączeń LOT także do innych destynacji" – powiedział w piątek dziennikarzom prezes portu lotniczego Szczecin-Goleniów Maciej Dziadosz. Dodał, że będzie to wyzwanie także dla lotniska, ponieważ jest to pierwsze połączenie, które wraca do podszczecińskiego Goleniowa na nocowanie po blisko pięciu latach przerwy.

Jak podkreślił prezes Polskich Linii Lotniczych LOT Rafał Milczarski, rejs na nocowanie był "brakującym ogniwem" w siatce połączeń do Szczecina. "Poranny wylot ze Szczecina doskonale łączy się ze wszystkimi kluczowymi porannymi wylotami z Warszawy, dzięki czemu po zaledwie kilkudziesięciu minutach przesiadki na Lotnisku Chopina, pasażerowie mogą udać się dalej w podróż do Paryża, Frankfurtu, Londynu, Mediolanu, Brukseli, Pragi, Budapesztu i wielu innych miast. Dzięki przemyślanemu rozkładowi w taki sam sposób będzie można jeszcze tego samego dnia wrócić do Szczecina" – powiedział Milczarski.

Połączenie zostanie uruchomione 27 maja.

Międzynarodowy Port Lotniczy Szczecin-Goleniów oddalony jest od Szczecina o 33 km. Ma połączenie kolejowe z trasą Goleniów-Kołobrzeg. W zeszłym roku obsłużył ponad 578 tys. pasażerów, czyli o prawie 25 proc. więcej niż w 2016 r. Jak informują władze lotniska, wynika to m.in. z częstszego korzystania z lotów między Szczecinem a Warszawą, a także rozwoju siatki połączeń czarterowych oraz zwiększenia liczby miejsc w samolotach latających do Oslo, Bergen i Stavanger.(PAP)

autorka: Elżbieta Bielecka

edytor: Anna Mackiewicz