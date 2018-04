Włochy: MSW: znaczny spadek napływu migrantów

Źródło: PAP

Od lipca zeszłego roku do kwietnia bieżącego do Włoch przypłynęło o 104 tysiące migrantów mniej niż w tym samym okresie na przełomie 2016 i 2017 roku - podało w piątek MSW, przedstawiając statystykę obrazującą to, jak bardzo zmniejszyła się fala migracyjna.